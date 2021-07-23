直播聊天室網友都在等餐廳是否開放內用，撲空讓群情激憤，但也有人支持不要開放餐廳內用，安全第一。（取自高雄一百Youtube頻道／袁庭堯高雄傳真）

27日解封在即，各縣市紛紛表明解封措施，高雄市長陳其邁23日強調，高市健身房將先適度開放部分器材，但菜市場、餐廳內用等民生管制措施複雜，仍需要時間研議，明天再宣布。直播聊天室網友等不到答案，氣得狂刷「答非所問，沒有重點的記者會，需要懶人包」。

陳其邁表示，高市迄今尚未開放健身房，是為了做好準備。目前採檢600多位相關從業人員，快篩及PCR結果都正常。市府也與業者溝通，將先適度開放部分器材。

針對幼兒園及托兒所，採檢6千多位從業人員，也都正常。其他如演出人員、社區日照、早療、失智、課照、長照中心等等，解封前從業人員均要快篩，市府免費提供，日後定期一週篩一次。

人數多的行業，需提防疫計畫。針對中央公布的戶外解封場域，高市仍會考量防疫，祭出配套管制措施。

衛生局表示，目前仍不能忽視北部的不明感染源事實，普渡、婚宴、打牌下棋、美容按摩等，不能帶好口罩，就要有因應措施，針對從業人員快篩就是最好的選項。對民眾來說，未來口罩、安全距離、實聯制仍是必要管制措施。

針對高雄市民最關心的「餐廳內用、中元普渡」是否開放問題，直播聊天室罵聲連連，網友都在等市府決策。但記者會尾聲，陳其邁解釋餐飲業牽涉到場域、條件不同，還需要一點時間討論，所以「明天再說」。網友聽聞狂罵「跟不跟進中央也不說清楚、浪費我40分鐘、沒有重點的記者會、我要訂餐廳吃到飽」，但也有網友要求不要開放內用，避免防疫功虧一簣。