美國聯準會（Fed）最新聲明雖暗示縮減購債的時間近了，但市場專家認為可能沒預期中快，而且主席鮑爾強調目前升息選項不在考慮之內。Fed仍續唱鴿調，除了是鮑爾對改弦易轍謹慎以對，也與內部對貨幣政策由鬆轉緊仍存在歧見有關。

目前市場最關注的，無非是Fed何時會開始放慢購債步調，因為一旦Fed終結購債計畫，下一步便是升息。

BMO美國利率策略師傑佛瑞（Ben Jeffery）指出: 「從聲明來看，我還是認為Fed會在11月或12月宣布縮減購債。」

美國銀行首席美國經濟學家梅爾（Michelle Meyer）表示，她預期Fed在秋季宣布縮減量化寬鬆（QE）規模，啟動時間在明年初。

然而她也不排除Fed在9月就有動作，「端看就業報告結果，如果非常強勁，我想9月例會將提供更多縮減QE細節。」

鮑爾在會後線上記者會上透露，Fed官員在27、28日兩天例會上，確實更進一步審慎思考何時啟動縮減購債，要採取什麼方式，除此之外沒有太多明確細節。

前Fed經濟學家、現任職投顧公司PGIM Fixed Income的席茲（Nathan Sheets）表示:「鮑爾行事非常謹慎，這讓我不禁這麼想，Fed決策委員會對要採何種方法和形式縮減購債，仍然沒有共識。」有的官員擔心，今年隨著經濟重啟而不斷升溫的通膨，持續時間恐超出預期。有決策官員之所以急於著手縮減購債，部分原因是他們曾放話，在購債減碼之前，不太可能調升利率。

另一派陣營卻認為，最近這一波物價壓力會消退，他們憂心若貿然加速縮減購債，恐怕會讓投資人對Fed的達成經濟目標承諾提出質疑。