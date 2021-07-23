疫情微解封後，人潮逐漸回流至公共場所，台大公衛學者指出，餐飲內用常見的的隔板、梅花座等方式，可能是無效的防疫措施；在控制人數、戴口罩的前提下，環境通風換氣是未來防疫的一大重點，透過開窗、排風扇、空氣清淨機，甚至以電風扇做輔助，都有助於降低傳播風險。

美國CDC在今年5月宣布，氣溶膠是新冠肺炎的重要傳播途徑，人們可能吸入非常細小的呼吸液滴和氣溶膠顆粒，而被新冠病毒感染。台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成說明，在通風換氣不足的密閉空間中，人們呼出的呼吸液滴，會在空氣中累積，如果暴露超過15分鐘，感染風險就會增加。

蘇大成引述荷蘭阿姆斯特丹一項研究指出，在完全不通風的環境下，空氣微粒漂流的時間是通風環境的10倍以上；今年4月美國MIT研究也指出，在通風不良好的環境下，社交安全距離和15分鐘原則，都是不適用的。

許多人以為開空調等於通風，台大公衛學院副教授陳佳堃指出，空調是控制溫度用的，通風的重點在於室內外空氣交換，如果不開窗只開空調，空調風速越大，會產生越強的室內空氣回流，萬一和確診者處於同一個氣流死角，感染機率恐怕會大幅增加。

因此他建議，室內環境務必開窗，保持門窗開啟至少10公分，搭配簡易的排風扇達到室內外空氣交換。排風扇的位置建議設置在氣流的死角，也就是遠離門窗的位置；如果需要應急，可用電風扇取代，放在窗戶旁、對著窗外吹。

陳佳堃提到，透過監測室內二氧化碳濃度，可評估空氣感染的風險；將監測儀器放在人們實際活動的位置和高度，以800ppm為標準。不過，即便有通風換氣，人們呼出的液滴仍需要一段時間才會消散，因此建議室內場所採預約制，並且分時段入場。

餐飲內用時無法戴口罩，除了做好室內通風換氣，採取梅花座、隔板是否有防疫效果？蘇大成和陳佳堃皆認為，設置隔板是無效的作法，僅能阻擋飛沫傳染，而無法阻絕以氣溶膠形式飄散的病毒。

陳佳堃建議，「梅花桌」是比較理想的做法，盡量把客人安排在窗戶旁，或是排風扇附近，不宜安排在餐廳正中央，有助於減少傳播風險；大型餐廳可以使用現有的排油煙機設備，增加排風流量，也有助於改善整體環境的氣體流動。