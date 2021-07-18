中央流行疫情指揮中心宣布微解封，但屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有18名老顧客直接餐廳煮火鍋、飲酒，更有民眾踢爆，其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，消息傳出讓民眾直批，根本是只許州官放火、不准百姓點燈。

對此，行政院今日對外做出回應，發言人羅秉成表示，陳政聞指出他只是與家人到當地住宿，沒有參與餐會，也沒違反防疫規定，但仍會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。

民眾向媒體爆料，13日微解封首日，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等的豪華房間，預計行程為3天2夜，但違規在餐廳煮火鍋、飲酒，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。據了解，陳政聞也已向陳其邁及蘇貞昌方面主動告知此事，高雄政壇人士紛紛揣測「這次應該走定了」。

有關「牡丹灣villa」群聚事件，陳政聞遭指參與其中，據《聯合報》報導，他解釋，自己並非主辦人，當天是帶老婆、女兒去住宿，並未參與二樓的聚餐活動，遵守防疫規定。