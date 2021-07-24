行政院今(23日)召開擴大防疫會議，會後院長蘇貞昌根據指揮中心的防疫規劃，裁示將全國警戒調降至二級。而降級後國人是否會緩打疫苗，也引起討論。而據一份最新網路民調顯示，有逾8成5的網友對此表示不緩打。

網路媒體《NOWnews》23日以「行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會緩打疫苗？」為題，進行網路投票，投票時間為7月23日至26日，截至23日下午10點30分，參與投票的網友中，有85.71%傾向「不會」，有14.29%傾向「會」。

疫情指揮中心強調，國內在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保國民健康，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府可視疫情需要而有調整空間。蘇貞昌則於會後裁示，在斟酌我國整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

認為「不緩打」網友表示，「疫苗第一劑覆蓋率不到8成，解封。 其實超危險」、認為「會緩打」網友則認為，「疫情趨緩後，大家口罩也不戴好，疫苗也不會認真打了」。