照片分享應用程式Pinterest 29日盤後公布，上季（4到6月）每月經常性使用者（MAU）較前一季下滑5％至4.5億人，主因是各地解封後用戶使用率降低，導致公司股價在29日盤後暴跌19％至58.32美元。

Pinterest執行長席爾柏曼（Ben Silbermann）表示，過去一年來疫情造就的居家辦公潮助長Pinterest用戶成長也增加使用頻率，但效果隨著各地解封而消退，導致上季美國每月經常性使用者較去年同期下滑7％，儘管全球用戶量成長5％。