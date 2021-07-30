台塑(1301)今日除息，配發現金股利2.4元，開盤參考價99.6元，今股價開高震盪，盤中漲幅收斂，股價最高達101元，填息率逾58%，相對大盤抗跌，台塑看好下半年隨著各國解封，經濟活動恢復下，市場需求升溫，全年將拚賺1個股本，此外，台塑也導入AI轉型技術案，預估每年效益4.8億元。

台塑看好，隨著世界主要經濟體疫苗施打普及、疫情解封，經濟活動恢復正常，報復性消費需求商機可期。另外，大陸和美國擴大基礎建設，有利石化產品需求增長，整體來說，台塑正面看待營運展望，將力拼全年獲利超過1個股本，創歷史新高。

因應產能需求，台塑持續加碼投資方面，目前進行中之海內外擴建及去瓶頸工程共7案，總投資金額518億元，包括台灣、德州以及寧波，未來還有計畫推動之海內外擴建及去瓶頸工程共9案， 總投資金額1252億元。

不僅如此，台塑也導入AI及數位轉型技術，使製程最佳化、提升產量及品質、減少原料及能源耗用、做好工安環保等，目前台塑已完成AI開發100案，下半年將持續進行92案，預估每年效益4.8億元。