大陸江蘇蘇州吳江區一飯店倒塌。（央視微博）

今天下午，大陸江蘇蘇州吳江區一飯店倒塌。截至18時40分，已救出被困人員8人，其中1人死亡，另有10人失聯。

綜合陸媒報導表示，救出人員中，4人生命體徵平穩，3人正在搶救。另有失聯人員10人。

據指出，倒塌的飯店為四季開源酒店，位於江蘇蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號，網站資訊顯示酒店於2018年裝修，2020年開業。

救援正在全力進行，事故原因正在調查中。