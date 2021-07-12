大陸蘇州一飯店倒塌 1人死亡、10人失聯 20:062021/07/12 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸江蘇蘇州吳江區一飯店倒塌。（央視微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸江蘇蘇州吳江區一飯店倒塌。（央視微博） 今天下午，大陸江蘇蘇州吳江區一飯店倒塌。截至18時40分，已救出被困人員8人，其中1人死亡，另有10人失聯。 綜合陸媒報導表示，救出人員中，4人生命體徵平穩，3人正在搶救。另有失聯人員10人。 據指出，倒塌的飯店為四季開源酒店，位於江蘇蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號，網站資訊顯示酒店於2018年裝修，2020年開業。 救援正在全力進行，事故原因正在調查中。 不滿吐痰遭勸止 7旬老翁嗆「殺死人都沒罪」遭起訴 掏空案連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰掏空5900萬美金再被訴 #飯店 #倒塌 #1人死亡 #10 #人失聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微解封前夕 新增23例本土 1人死亡 13:272021/07/12 生活 傳播妹陪酒 辯室內４人不違法躲罰責 04:102021/07/12 社會新聞 神壇擠11人群聚求神 警破門乩童懇求：能派代表受罰？ 15:002021/07/12 社會 韓國醫用直升機緊急迫降 5人輕重傷 16:312021/07/12 國際 職場》WFH這樣解饞！北村豆腐家外帶79折 業者同步徵人囉 17:262021/07/12 生活 興達港魚市周末湧7000人擠爆 高雄巿怒令休巿清消 10:502021/07/12 生活 獨家》來義鄉驚傳溯溪團溺水2人無生命跡象 成員含高市消防局主管 18:472021/07/12 社會 獨家／美女甜叫親愛陷愛情圈套 警苦勸宣導影片吸7400人爭睹 17:492021/07/12 社會 竹科男確診！兩度搭客運到台北 林智堅急追同車26人 14:582021/07/12 生活 莫德納第二劑接種時間延長 三類人除外 14:222021/07/12 生活 下半年經濟穩健復甦 看好風險性資產 04:102021/07/12 生活新聞 兩岸熱門新聞 美宣布延續南海政策 指共軍對美艦警告驅離為「錯誤訊息」 - 兩岸 澳42％認為會對中開戰 陸媒：梅鐸是操弄全球反華輿論背後大佬 - 兩岸 美指陸機器鯊魚趕不上美軍 陸媒反譏：別忘電磁炮剛吃了敗仗 - 兩岸 台積電、鴻海買到BNT疫苗 陸國台辦：各種謠言不攻自破 - 兩岸 彭博評美國為全球抗疫第一 趙立堅酸：世界民眾只能呵呵了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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