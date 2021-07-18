新北市今（18日）公布新增7例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，7例中2人為居家隔離陰轉陽，分別為板橋3人、中和淡水五股土城各1人，至17日止總列管數688人，7人中與北市感染源有關3人。

侯友宜說，7例中3人住院治療、4人在集中檢疫中心，依據感染源分析家戶1人、職場1人、其他4人、1人感染源釐清中。

家戶1人為因接觸北市地下街員工而感染，因居住在板橋，所以列為新北案例，此外，土城1例則是因鼎泰豐個案而感染，五股1人也是因北市友人而感染。

侯友宜說，新北市的4個個案中，中和、淡水、板橋各1人都是因友人確診後被傳染，另外，需特別注意板橋1例感染源釐清中，個案生活相當單純，有到醫院就醫，但因為家庭人口數非常多，擴大匡列、擴大採檢。

5月17日至7月17日總篩檢19萬6258人，快篩陽性1235人，陽性率0.6％，7月17日社區總篩檢1792人，快篩陽性2人，PCR篩檢皆為陰性，陽性率0.1％。