台北市副市長蔡炳坤公布北市府疫苗剩餘量與疫苗效期，蔡炳坤指出，北市疫苗接種，每天努力的2件事，首先，是提高接種覆蓋率，截至22日已達到36.3％為全台最高，接著，是降低疫苗剩餘量，截至22日AZ剩餘量是10萬4560劑、莫德納是3萬5344劑。

蔡炳坤表示，中央撥到台北市以及直接撥發至各大醫院的疫苗主要提供3種用途，分別為中央預約系統接種、中央專案第二類及第七類人員接種和AZ與Moderna 第二劑接種。

蔡炳坤指出，北市衛生局充分掌握每一個批號的效期，特別是莫德納疫苗解凍後30天效期，醫療院所必須在到貨28天內接種完畢。

蔡炳坤強調，台北市醫療院所眾多，中央專案也相對的比較多，衛生局務必提醒各醫療院所，清楚掌握中央直接撥發至醫療院所的疫苗效期，也分別到各大醫院盤點疫苗接種的情況，中央也授權地方可及時收回、調配中央直接配發至醫療院所之疫苗供地方政府使用，到目前為止，所有疫苗都在效期內接種，請大家放心。

蔡炳坤說，柯市長對於「有疫苗就儘快接種，減少剩餘量，絕不能讓任何一劑疫苗過期」的要求甚嚴，每一次在指揮中心會議中都緊盯著疫苗接種的情況，所以北市的疫苗接種覆蓋率全國最高，我們會持續努力！