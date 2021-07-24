全台7萬劑疫苗快過期？新北市：都已安排施打不會放到過期。（新北市政府提供）
全台7萬劑疫苗快過期？新北市：都已安排施打不會放到過期。（新北市政府提供）

指揮中心公布全台在8月6日前到期的疫苗有7萬多劑，新北市衛生局長陳潤秋說，新北市7月29日到8月2日的劑量剩下3瓶42劑，都已安排施打，不會讓它過期，新北市府一直都有提醒醫療院所疫苗要先進先出。

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