全台7萬劑疫苗快過期？新北市：都已安排施打不會放到過期。（新北市政府提供）

指揮中心公布全台在8月6日前到期的疫苗有7萬多劑，新北市衛生局長陳潤秋說，新北市7月29日到8月2日的劑量剩下3瓶42劑，都已安排施打，不會讓它過期，新北市府一直都有提醒醫療院所疫苗要先進先出。