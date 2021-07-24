全台7萬多劑疫苗快過期 新北市：都已安排施打 15:562021/07/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台7萬多劑疫苗快過期 新北市：都已安排施打。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台7萬劑疫苗快過期？新北市：都已安排施打不會放到過期。（新北市政府提供） 指揮中心公布全台在8月6日前到期的疫苗有7萬多劑，新北市衛生局長陳潤秋說，新北市7月29日到8月2日的劑量剩下3瓶42劑，都已安排施打，不會讓它過期，新北市府一直都有提醒醫療院所疫苗要先進先出。 在台苦無疫苗接種 陸生：蔡總統支持納健保迄今無果 國產疫苗4大爭議 網看完怒了：蔡政府簡直無法無天 #過期 #新北市 #施打 #8月 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆＋1！個案與染疫者聚餐中鏢 生活圈皆在雙北未及基隆 15:562021/07/24 生活 消防員搶不到第二劑快急瘋 藍議員轟：這「綠大咖」已爽打 09:092021/07/24 政治 柯爆逾萬劑莫德納 放到快過期 04:102021/07/24 焦點要聞 7萬劑莫德納快到期 北市剩最多！指揮中心7／28回收 14:372021/07/24 生活 打疫苗兼宣導安全駕駛 民讚大甲警足感心 12:362021/07/24 寶島 快篩得自費 補教業怒喊給我疫苗 04:102021/07/24 焦點要聞 南美館開打疫苗 營造藝文抗疫 04:102021/07/24 地方新聞 何時才能打到莫德納第二劑？他查歐美資料後驚覺「案情不單純」 11:352021/07/24 政治 青壯年打疫苗意願低 潘孟安急催 04:102021/07/24 地方新聞 台北兒童新樂園、動物園 8月起有條件解封 04:102021/07/24 地方新聞 大陸接種新冠疫苗 已破15億劑次 04:102021/07/24 焦點新聞 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 全台降二級放寬這措施最勇敢 醫：想到都會頭皮發麻 - 生活 男人趴傳播鏈再擴大！彰化今＋2 足跡到過台鐵員林站、彰化2超商 - 生活 桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 - 生活 台中急診醫護打過AZ仍染疫 曾接觸新北確診者 全院急採檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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