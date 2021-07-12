疫情重創夜市商機，有攤商不堪歇業另謀出路，有的咬牙苦撐等到微解封，台中市共33處夜市，到12日共收17件申請案，經市府審核與現勘後，13日有包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利、梧棲草湳等13處夜市恢復營業，準備迎接客人來「迺夜市」。

經發局12日新收件的4處夜市，包括潭子勝利、靜宜觀光、雅潭、東勢第三橫街夜市，已展開審核作業並安排會勘。

但也有不少夜市攤商暫時停業2個月後，不敵疫情收攤，有的夜市管委會招商不到一半，加上射飛鏢、汽球等仍列為禁止營業，豐富性不夠，憂心無法吸引客源，仍在觀望中。

市府官網提供完整範本，版本道路型與路外型夜市，要有專人在各出入口管制量額溫；夜市申請案件受理後，原則在7日內完成審查，若業者書面資料完整，經發局盡速排定會勘，協助業者在預計的營業日前完成防疫計畫核定。

經發局市場科表示，台中市夜市有的每天營業，有的一周經營2、3天，要求夜市攤商設置隔塵罩，如果來不及，事先採用保鮮膜代替，避免消費者站在攤前引發飛沫感染。

全市33個夜市，已有17個來申請，其他夜市為何未申請？夜市業者直言，要攤商回流，無法像以前那麼容易，因為有些攤商仍在休業中，部分小型夜市招商不到一半，不知開業後客源如何，不敢貿然開業。

夜市遊戲攤位考量交叉感染，禁止丟氣球、射飛鏢、套圈圈營業，市府目前未核准該類攤位營業，比照運動中心及運動設施、遊藝場範圍未開放。

中央宣布全國三級警戒延長至7月26日，部分場域可「微解封」，建設局宣布採「階段式開放」措施，適度鬆綁部分場域，第一階段開放望高寮夜景公園及全市公園綠地廣場園道、公廁，讓民眾適度透氣，但仍會不定期巡查，勸導民眾遵守防疫規定，杜絕公園成防疫破口。