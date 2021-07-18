監控新冠疫情傳染，中央到地方政府的作法愈加熟練，上周五（7/16）台中市政府公告一例確診案例的足跡，到過花旗(台灣)銀行台中中港分行，花旗銀行當天立即在官網宣布，調整該分行對外營業時間，中午12點停止對外營業，下午需要進行營業場所消毒。該分行除必要警衛安全，將靜空整個周末，周一（7/19）即恢復正常營運。

花旗銀行此次調整台中中港分行的營業時間，作法不同於5月底，以第一家銀行業啟動同時縮短5家分行營業時間。該次有台北敦北、天母、襄陽分行，和新北市的板橋、永和兩家分行，採取公告作法，宣布5家分行對外營業時間縮短為上午9點至下午1點半。5家分行其中之一的敦北分行，因有員工及外包廠商感染並確診，多數同分行員工框列隔離2星期，因此縮減營業時間為期2星期，過了隔離期就恢復營業到下午3點半。

銀行分行服務因第一線接觸民眾客戶，在本土疫情嚴峻下，極易形成傳染鏈，5月下旬曾因工會代表全金聯爭取，銀行端得以公告方式，彈性考量不同地區分行的營業時間。近期以來，全國大規模接種疫苗，金管會亦去函指揮中心，爭取8.1萬名第一線銀行員及保險業基本維運人員列為疫苗優先施打對象，惟目前尚未接獲指揮中心回函。

在疫苗接種完成之前，銀行業對於分行第一線服務人員的防疫保護，採取多層保障，除臨櫃加設透明隔板，櫃台旁放置乾洗手等消毒用品，戴口罩的行員加上頭戴式防護罩，銀行表示，要讓同仁能在更沒有顧慮與壓力的狀況下，為客戶提供最適切的金融服務。