中央宣布警戒降級，目前雙北都「逆時中」不開放內用，新北市長侯友宜24日表示，對餐飲業者真的很抱歉，但雙北是全國疫情最嚴峻的地方，過去雙北疫情帶給全國長期壓力，這次必須更加努力控制，「不要因為我們的不小心，讓疫情再起」。

侯友宜說，在這波疫情中，雙北是全國疫情最嚴峻的地方，面對疫情要不斷學會謙卑與自我檢討反省，怎麼做才能把疫情守好。

雙北餐飲不內用 侯友宜：不能因為我們不小心讓疫情再起。（新北市府提供）

面對基隆、桃園開放內用，侯友宜強調，雙北兩個城市過去疫情帶給全國民眾長期壓力，所以雙北要更努力控制好疫情，不要因為我們不小心不謹慎，讓疫情再起，才會比其他縣市更嚴格把關。

侯友宜說，對餐飲業這非常抱歉，這段時間無法比照其他縣市開放內用，雙北跟其他縣市不一樣，更應該戰戰兢兢，努力把疫情做好並自我反省，也會努力，不要影響基隆跟桃園。

侯友宜說，他的想法就是先開放戶內、室內，再來才是脫口罩的行為，每個禮拜都會檢討，他認為監測疫情除了從確診數，感染源有沒有釐清外，還有疫苗覆蓋率，尤其要針對不同職業覆蓋率如民生物資等職業要先守住。

更重要市民降到警戒二級後，人流、車流監測，有沒有落實做好防疫，大家千萬不要掉以輕心，世界上解封後疫情再起的例子比比皆是，希望目前的不便與困擾，能把疫情控制更好。