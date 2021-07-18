每年6、7月正值股東會旺季，今年恰逢疫情，三級警戒延長至7月26日，影響部分公司召開股東會期程。截至6月底，已有31家公司申請延後召開股東會。新北市經發局長何怡明表示，針對「非公開發行公司」，若預計將股東會延至8月31日後舉行，須報請經發局核准延期；若想舉辦線上股東會，則須公司原章程已有明訂，否則不能以視訊模式召開。

經發局補充，新北市約有13萬家公司，其中非公開發行公司約有3萬家。為避免股東會群聚造成防疫破口，經發局針對「非公開發行公司」公布四大重要指引原則：首先，若股東會於8月31日前舉辦，不需提出申請，但若於8月31日後舉行，須事先報請經發局核准延期，最晚於110年12月31日前召開完成。

其次，若欲舉辦線上股東會，須公司章程已明訂得用視訊方式召開股東會，否則不得以此方式召開。另外，若召開室內實體股東會，包含股東、主席、議事人員等，全體人數不得5人以上（最多4人）。最後，若想減少室內實體股東會人數，股東可以利用委託代理人出席等方式，出具委託書並載明其授權範圍。

日前金管會已於6月28日修正公佈「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，經發局除呼籲業者全力配合外，更提醒業者做好防疫措施，參與室內實體股東會人員須配戴口罩、隨時監測體溫、酒精消毒、落實肥皂勤洗手等，以減少染疫風險。