疫情期間竟出現篩檢站色狼！1名女網友日前到輔大醫院做快篩，遭到快篩站1名男性工作人員言語騷擾，對方不但看了她的個資，並說想用電話偷加LINE好友，接著硬扯星座話題，對方竟問說「妳射手座應該不怕『捅』吧」，她回家還收到對方的關心簡訊；據悉院方事後得知已開除男子，新北社會局也已介入調查。

該女網友的友人先在Dcard上發文表示，他的1名女性友人日前去輔大醫院篩檢站做快篩，到現場後發現1名男性工作人員不斷對在場女性閒話家常，直到輪到她做篩檢時，該工作人員先是問她電話號碼，接著問「妳LINE的ID應該也是電話號碼？」之後再聊幾句後，又說「妳長這麼漂亮又年輕，應該是百貨公司員工吧」。

之後原PO友人當晚果然收到對方的簡訊，她事後將訊息截圖向輔大醫院、衛福部、衛生局等處申訴，輔大醫院表示男子是人事部人員。（翻攝自Dcard）

男子看了對方個資，並說想用電話偷加LINE好友，接著硬扯星座話題，對方竟問說「妳射手座應該不怕『捅』吧」。（翻攝自Dcard）

該工作人員之後問原PO友人能否私下交個朋友，之後聊到星座，竟然還說「妳射手座應該不怕『捅』吧哈哈」，讓原PO友人當下感到遭性騷擾；之後篩檢過程中，其他工作人員則對原PO友人透露其實該男子已經對多名女性做出相似行為，但男子並非該醫護人員，他們也不清楚對方來歷。

之後原PO友人當晚果然收到對方的簡訊，她事後將訊息截圖向輔大醫院、衛福部、衛生局等處申訴，輔大醫院表示男子是人事部人員，男子則解釋只有對她1人做出行為，目前院方已調離男子職位並決定日後開除，新北市社會局性平會則表示會陸續找出被害女性並申訴處理，日後將依法開罰。