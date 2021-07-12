在美國國務卿布林肯宣佈延續前任川普政府在南海主權問題的政策，並重申與菲律賓的同盟關係後，中共解放軍12日宣布在南海對擅西沙海域的美軍驅逐艦本福德號(USS Benfold)進行跟蹤監視並予以警告驅離，美國第7艦隊隨後發表聲明反擊，指稱中國軍方的說法是「錯誤的訊息」。

美軍《星條旗報》引述美國海軍第7艦隊公共事務室的聲明稱，共軍的說法是「錯誤的(false)」，美艦本福爾德號「根據國際法展開本次行動，並持續在國際水域進行正常活動」，而中共解放軍對此事所發表的聲明是「中國一連串歪曲美國合法海上行動，並聲稱其過度和非法海上主張的一系列行動中最新的一次」。

Upholding a #FreeAndOpenIndoPacific 🇺🇸 ⚓ 🌏



On July 12 #USSBenfold (DDG 65) asserted navigational rights and freedoms in the vicinity of the #ParacelIslands in the #SouthChinaSea consistent with international law.



READ MORE: https://t.co/OpJz0fUSXr pic.twitter.com/GB4NnTb1j6 — U.S. Navy (@USNavy) July 12 2021

報導說，美軍第7艦隊的聲明中沒有提供與解放軍艦艇相遇的細節。

中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校12日表示，美軍本福德號導彈驅逐艦未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

發言人重申，西沙群島是中國固有領土，美軍行徑「嚴重」侵犯中國主權和安全，「嚴重」破壞南海地區和平穩定，「嚴重」違反國際法和國際關係準則，是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證。對此表示強烈譴責和堅決反對，並敦促美方立即停止此類挑釁行為，否則一切後果由美方承擔。

中國的態度顯示其不同意東南亞各國對南海主權的主張，同時也拒絕拜登政府週日宣布支持國際法庭作出有利於菲律賓的裁決。隨著中國越加自信，在領土主張上加劇了與日本、印度、越南和菲律賓等鄰國的緊張關係。

本周日拜登政府正式宣佈延續上屆政府南海政策，美國國務卿布林肯發表聲明稱，5年前國際仲裁庭針對菲律賓就南海主權主張提出的訴訟作出仲裁，認定中國對這一海域範圍廣闊的九段線海權主張不符合國際法。而根據聯合國海洋法公約，中國和菲律賓應受到這項裁決的約束。

《美國之音》引述布林肯的聲明說，美國重申2020年7月13日宣佈的針對南中國海海權聲索的政策，並重申，如果菲律賓武裝部隊、政府船隻或飛機在南中國海遭到武裝攻擊，美國有義務根據美菲1951年共同防禦條約採取共同行動。

美國在去年首次明確拒絕接受中國對南中國海的大部分主權主張，先前華盛頓的立場是主張爭議國家遵循國際法和國際慣例通過談判和平解決爭端，並表示對南中國海沒有主權聲索，對提出相互衝突的主權聲索的國家不選邊站。

在國際仲裁庭作出裁決5周年前夕，北京上星期五重申不接受這項裁決，大陸外交部發言人趙立堅並嘲笑國際仲裁庭的裁決是「政治鬧劇」。