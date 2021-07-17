大陸官媒新華社17日發布「國際時評」指出，在延長所謂針對香港局勢的國家緊急狀態、出台涉港制裁措施未收到效果之後，美方日前又宣布制裁數名中國在港官員並通過警示在港美國企業來攻擊香港營商環境。美方揮舞制裁大棒、反復干涉別國內政做法，讓世人越發看清美式霸凌的紙老虎本質，嚇不倒中國人民，被制裁中方官員更無所畏懼。

時評認為，美方一貫標榜「心繫香港前途命運」，卻公然為「黑暴分子」站台，為「攬炒者」張目，為混淆視聽的新聞蛀蟲正名。美當局制裁中方在港官員，對在港美國企業喊話，說什麼這座亞洲金融中心的「法治和自治受到侵蝕」，無非是因為香港近來穩定向好的局面不符合美方圍堵遏制中國的「大局」。他們絕不是關心香港前途，而是為撼動香港金融中心地位，破壞香港繁榮穩定前景，把香港打造成分裂中國的「橋頭堡」。

時評稱，事實已經打了美方的臉。今年7月《香港國安法》實施已滿一年來，有效懲治和防範危害國家安全的不法行為，香港社會秩序得以迅速恢復，特區政府施政環境得以改善，市民合法權益獲得充分保障，國際金融中心地位鞏固提升。香港社會對「一國兩制」認識更趨全面準確，對香港未來信心倍增，「東方之珠」光彩重耀。

時評說，香港的營商環境怎麼樣，投資者動向是重要指標。過去一年，香港新股集資額超過5000億港元，同比增加超過50％。目前香港銀行體系總存款額比去年增加逾5％，去年年底的基金管理資產淨值也比2019年年底增加約20％。國際貨幣基金日前發布報告，再次肯定了香港國際金融中心的地位。

時評指，美方唯恐香港社會不亂，攻擊香港營商環境，不僅不符合香港社會整體利益，也不符合在港的美企利益。據中方去年公布的統計資料，美國在香港有8.5萬名公民，1300多家企業，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運。物流公司嘉柏環球集團董事長兼創始人吉姆．湯普森說，美方此番作為讓「美國投資者更難在香港做生意，就像給他們戴上手銬一樣。這太可悲了。」美國商人奇普曼已在港生活了35年，他認為「美國正在做的事情瘋狂且適得其反」。

時評強調，「紙老虎」不能傷人，叫得越凶、跳得越高，越暴露出自己無能和虛弱。干涉和打壓嚇不倒中國人民，只會讓包括香港同胞在內的全體中國人民更加緊密地團結在一起，更加堅定地做好自己的事。中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。中方將視美方行徑作出堅決有力回應。