美國國務院當地時間21日發表投資環境報告，在談及香港的部分，報告指北京當局強行在港推行《香港國安法》，徒添外資在當地投資的疑慮。大陸外交部駐港公署發言人22日對此表示強烈不滿和堅決反對，批評美方將政治操弄凌駕於法律之上。

香港東網報導，該發言人稱，《香港國安法》的實施，結束港獨猖獗、黑暴肆虐、攬炒橫行，讓香港管治秩序恢復正常，施政環境得以改善，社會正義充分彰顯，經濟金融繼續堅挺。

該發言人說，香港是法治社會，違法必究、有法必依是法治核心要義，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。美方整日把維護香港法治掛在嘴邊，卻對香港執法和司法機關依法辦案施壓脅迫，為違法犯罪分子說項開脫，將政治操弄凌駕於法律之上。

發言人還稱，美方就《香港國安法》大放厥詞，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。奉勸美方管好自己的事，從維護自身利益與形象出發，立即停止以任何方式干預香港事務。