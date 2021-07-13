《日經亞洲》（Nikkei Asia）的「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index）排行榜上，台灣全球排名只到83名，落後給許多疫情嚴重的國家，對此，前綠委沈富雄以棒球賽為例，來解析台灣疫情，沈認為，美、英、日三大國不約而同地以棒球賽後半場的眼光看台灣，但台灣還停留在上半場的心態，還希望能「嘉玲」到底。

沈富雄今（13日）在臉書發文表示，最近西方資本主義兩大媒體對台灣十分不給面子，彭博社對台灣的防疫靭性度給第44名，英國的「經濟學人」則對台灣回歸正常（Normalcy）的評價為倒數第二名。

沈直言，民進黨政府及衛福部長陳時中團隊故做鎮定或表示不以為意，國民黨雖有意引用這兩篇報導評判當局，但色厲內荏，深知沒有資格批評，因為朝野不分藍綠貴賤有志一同地不認同三級警戒微解封，日前有超過90%的民意反對解封，「民之所欲，常在我心」，此時，政府如果一舉解封，才是不折不扣的大傻瓜！

不過，沈富雄細看三級警戒解除要件圖表，認為台灣都已經達標，陳時中卻說「應該還要謹慎」，其中玄機，自己苦思的結果，有兩個模式可以用來解釋：（一）棒球比賽、（二）人民的基本核心價值。

三級解封要件圖表。（圖片摘自沈富雄臉書）

沈富雄5點分析如下：

（1）、去年2月開始的疫情，西方世界的表現慘不忍睹，先發投手苦撐5局，失分約在6～9分。

（2）、目前疫苗開打，正式進入下半場，中繼及終結投手必須不放火、不崩盤，打者應密集安打或靠長打，扳回失分，打成平手後進而贏球。

（3）、台灣從開始到今年5月上旬，一直有完美比賽（Perfact Game）的架勢，直到5月15日破功，病毒安打上壘，進而攻進二、三壘得分位置，但未得分。

（4）、昨天，日本的「經濟亞洲」給台灣第83名，因為，毫無疑問的，美、英、日三大國不約而同地以棒球賽後半場的眼光看台灣，但台灣朝野一致停留在上半場的心態，希望台灣的先發投手一路「嘉玲」到底。

（5）完美比賽已經破局，但仍然希望退而求其次，完成不失分的完全比賽（Complete Game），卻忘了光靠不失分，只能完封，卻不能完勝。

《日經亞洲》的「新冠疫情復甦指數」資料截至6月30日為止，每個評比以0～9分計算，最後進行加總，最低0分，滿分90分。排名顯示，台灣的總分僅得43分，居於全球第83名，落後在美國（27名）、澳洲（34名）、日本（43名）、英國（48名）、韓國（48名）、墨西哥（59）之下，甚至輸給印度（77名）、巴西（79名），至於大陸，以77.5分獲得榜首。