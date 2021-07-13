周渝民(中)在看守所中遭到夏騰宏(左)瘋狂霸凌痛毆到頭破血流。（愛奇藝國際站提供）

周渝民在看守所中遭夏騰宏瘋狂霸凌痛毆到頭破血流。（愛奇藝國際站提供）

周渝民在《逆局》中須詮釋律師、受刑人及心理剖繪專家等三重身份。（愛奇藝國際站提供）

夏騰宏在《逆局》飾演受刑人穆亞彥。（愛奇藝國際站提供）

周渝民、李銘順、朱軒洋首發海報曝光。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝華語原創劇集《逆局》由周渝民、張榕容、吳興國、李銘順、朱軒洋、曾敬驊等人主演，導演莊絢維、陳冠仲執導，13日宣布定檔9／3全球首播。《逆局》今也發布牢房篇預告及周渝民、李銘順、朱軒洋3位男神的個人版海報。牢房篇預告以快節奏帶出周渝民飾演的受刑人梁炎東危機四起，不僅遭疑為變態分屍殺人魔，在牢房內更淪為人肉沙包，遭到瘋狂霸凌痛毆，被夏騰宏暴打，更被抓頭狠摔撞墻並遭放狠話「一定弄死你！」充滿張力的畫面及緊張節奏也讓人更加期待劇情發展。

周渝民在《逆局》飾演因涉入特殊案件而遭羈押的律師，因其身份特殊，因此在牢房內被處處針對，有多場被霸凌的動作戲，為求畫面精彩，即便是帶不到正臉的鏡頭，周渝民也都親自上陣，劇中與夏騰宏的對打戲，周渝民為求逼真和自然反應，每一次都會從頭開始打，就是擔心若重複拍攝單一鏡頭過多次，就會影響精彩度，拍攝被痛毆的戲時，在導演喊卡後，他都會習慣先關心對手是否打的順手，比起自己受傷，更擔心對手有所顧慮而不敢放開手打，即使因戲頭破血流也都不喊卡，敬業精神不僅讓同劇演員印象深刻，也讓曾獲金馬獎最佳動作設計獎的動作指導洪昰顥大讚「非常敬業！」

曾於消防職人劇《火神的眼淚》中飾演消防員的夏騰宏，劇中飾演血氣方剛的受刑人穆亞彥，談及和周渝民的對手戲，夏騰宏透露自己一直將周渝民視為偶像，這次在劇中卻得痛毆周渝民，甚至抓他的頭去撞墻，因此在拍攝時內心真的非常緊張，幸好周渝民就像鄰家大哥哥般地引導：「仔仔在拍攝時不僅會引導我，也會避免我受傷，所以即便是激烈的動作戲，我也只有一些小擦傷，倒是他受了滿多傷的，胸前有多處瘀青。」周渝民的專業和溫暖也讓夏騰宏表示「從他身上學習到演員該有的態度，非常謝謝他！」

除了動作戲外，周渝民在《逆局》中須詮釋律師、受刑人及心理剖繪專家等三重身份，一向對自我表演要求甚高的他也做足功課，開拍前不斷和莊絢維導演開會溝通，在詮釋梁炎東的角色時，不單單靠台詞形塑性格，而是透過眼神傳遞情緒轉折，在牢房篇預告中，梁炎東遭遇各種凶險卻仍維持冷靜，看透一切的眼神也令人好奇他將如何從逆勢開局。而首發海報可見周渝民、李銘順、朱軒洋三人站在暴雨闇夜中，暗示著即將面對重重謎團及黑暗危機。