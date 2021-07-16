國內新冠疫情趨於和緩，中央流行疫情指揮中心決定26日前維持「3級警戒」，但提出「微解封」指引，允許部分行業在中央規範條件下恢復營業，其中開放餐廳內用最受到期待。但由於規範太過細瑣，內容不夠明確，地方政府認為執行不易，風險太大，紛紛「逆時中」不同意開放內用，「微解封」流於「偽解封」。

請高官走出門了解市況

這個結果其實很容易預知，施打疫苗的民眾還很有限，變種病毒傳染力又越來越厲害，民眾對疫情仍心存疑慮，才會積極表達反對意見，讓各縣市政府不敢大意，紛紛打了退堂鼓，最後只剩澎湖縣允許餐廳內用。這也讓許多嗷嗷待哺、準備依照新規範恢復營業的商家，再度墜入絕望深淵。

另外，類似健身中心等行業，雖已微解封，但限制嚴苛，消費者多不願上門；旅行社雖允許經營9人以內的國內旅遊，但餐廳不能內用，實際很難操作，多數選擇繼續停業，微解封對重振消費經濟無濟於事。評論家楊渡撰文描述市民大道旁，原來生意興隆的特色美食店幾乎都已經關門，只剩下路旁年輕人高舉著「百元便當」招牌，面對稀疏寥落的車輛招手，格外凸顯了年輕人因政府施政無能，孤獨中無聲地呼喊的悲愴。

政府對受創者提供的「紓困4.0」到處都是漏洞和問題。媒體陸續報導，諸多學校課輔的兼職老師、非營利組織工作者、團膳業者等等，都因條件嚴苛或根本漏列而無法獲得補助。就算問題見報、中央放寬條件，但總還是有受創者被排除在外。他們必須支付的生活費用（食物、房租、水電瓦斯、交通、子女學費等）無法減少，只能在生存線上載沉載浮。

日前發布5月分失業統計，驚悚反映了3級警戒對就業市場造成的可怕影響：就業人數月減12.6萬人、失業人數月增5.4萬人、1周工時未達35小時者月增60.3萬人，全都創下歷史最高紀錄。失業率飆升到4.11%，是7年半來新高。商業活動若不能恢復正常，未來情況將會更加惡劣，坐在辦公室吹冷氣討論政策的高官們，應該到外面了解市況，認識一下庶民百姓的真實生活。

比照疫苗護照方式解封

商業活動急速萎縮，無論政府如何紓困，都會存在著各式各樣的問題，即使天天「滾動式調整」也難以即時彌補所有漏洞。要讓紓困能維持全民正常生活，所需要的預算遠超過目前的紓困規模，政府恐怕力有未逮。因此，如何讓庶民生活盡快恢復正常，讓商業活動回歸常態，才是最佳對策。以台灣較尊重個人自由的鬆散抗疫模式，不可能如大陸般徹底清零，必須普遍注射疫苗，建立群體免疫力。

所幸美國、日本贈送的疫苗已陸續抵達，鴻海、永齡基金會和台積電購買的1000萬劑疫苗已和上海復星完成簽約，疫苗燃眉之急暫時紓解。地方政府也開始加快施打速度，人口稠密區的台北市疫苗覆蓋率已超過20%，蔡總統希望在7月底前達成全國疫苗覆蓋率25%的目標，問題應該不大。不過這個覆蓋率距離建立群體免疫力的門檻，需2/3人口注射兩劑，仍然非常遙遠。

為加快經濟活動恢復的速度，政府可規畫讓施打兩劑疫苗的業主（包括服務人員）和消費者，先行恢復正常營業與消費，這種解封模式可稱之「疫苗護照解封」。也就是說，店家與消費者完成兩劑疫苗注射的「疫苗接種紀錄卡」，就可以進行消費活動，包括高敏感性的特種行業在內。如此一來，民眾對接種疫苗的意願將更加提高，不僅國內經濟活動可以逐步恢復正常，國際人士入境旅遊的相關業務也可以比照解封，促成經濟良性循環。

疫情不僅煎熬著基層庶民，也考驗著政府效能，「有政府，請安心」不該停留於口號層次，大官們務必苦民所苦、發揮智慧來拯庶民於水火之中。