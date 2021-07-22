雲林縣因應下周三級警戒可望降級，圖書館將開放借閱但不開放室內閱讀，其他場館亦採室內100人以下、室外500人以下的人數規範。（周麗蘭攝）

夜市、市場等人潮聚集場所仍須管制人流。（周麗蘭攝）

雲林縣政府今（22）日針對下周二（27）日起防疫生活可望適度鬆綁，研商開放措施，餐廳將開放用餐不限人數但須有隔板；校園戶外運動設施、健身房、運動中心、廟宇開放，人數上限100人，戶外500人以下以及幼兒園開放上課。

縣長張麗善表示，為使店家及民眾提早為7月27日鬆綁作準備及規劃，縣府針對宗教場所、餐飲場所、運動場域、幼兒園、文化場館預先訂定防疫配套。

她表示，考量民眾需要宗教信仰撫慰心靈，開放民眾進入宗教場所參拜和禮拜，室內不得超過100人，室外廟埕500人以下，仍須保持安全社交距離，大型宗教活動如遶境遵循中央指示。

餐飲場所部分，不限制室內用餐人數，用餐區採隔板及梅花座，若不用餐或用餐完，民眾即應再戴上口罩；夜市仍禁邊走邊吃；包括夜市、市場等人潮聚集場所仍須管制人流。

至於運動場域，健身房及運動中心開放，限制人數100人以下，戶外運動場所500人以下，游泳池暫不開放，學校戶外運動設施開放，但游泳池仍不開放。

文化場館部分，圖書館開放借閱但不開放室內閱讀，其他場館亦採室內100人以下、室外500人以下的人數規範。幼兒園開放上課，限制條件依中央公布指引辦理。

張麗善表示，防疫三級警戒2個月，影響民生身心甚鉅，未來將依中央宣布解封程度後，配合辦理解封規定。