高端疫苗取得緊急使用授權（EUA）審議，但因審查過程不公開，引發民眾質疑。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，等待聯亞審完EUA，再公告高端資料。前民進黨立委郭正亮表示，我們現在就碰到一個危機，8月中AZ疫苗就打完了，老百姓若還不信任高端疫苗，政府自己心裡要有個底，該怎麼辦？

針對高端疫苗，郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示，台北市長柯文哲一句話講得很對，他說允許製造不等於允許注射，允許注射需要很多條件，國民黨公布食藥署那份文件，發現製造的良率不到20%。請問高端以後製造疫苗，良率那麼低，要打到身體，我們為什麼要接受？另外，二期完全解盲是10月28日，都還沒完全解盲，為什麼急著讓大家施打？解盲跟EUA沒關係，為何還沒解盲，就要打到身體；第三點︰連方法論都有問題，高端為何要對比AZ疫苗，高端是吃蛋白的，AZ則是腺病毒，是不同類，AZ的綜合抗體也是所有中最低的，那就是對比比較低的來方便過關。

郭正亮指出，高端說要作第三期試驗，台灣媒體是護航到底，說它要到巴拉圭去作第三期，郭正亮質疑完全說謊，它到巴拉圭只作1000人，根本就是第二期的延伸，第二期做了3800個，前副總統陳建仁說他7月14日接到訊息說他是安慰劑，高端說明為何會收到簡訊，是因為要詢問願不願意做延伸計畫；而在巴拉圭所作的就是延伸計畫，要各做500個。這是延伸的第二期，所以不要這樣到處騙人，疫苗公司若一旦失去公信力，憑什麼叫老百姓來施打疫苗。所以要用科學，來說服老百姓來施打疫苗。結果不敢出來開記者會接受質詢，連審查過程也不敢公布，根本是不敢用科學來回答民眾的質疑。

郭正亮表示，我們現在就碰到一個危機，8月中AZ疫苗打得差不多，就會進入沒有疫苗、銜接不上的問題。若硬要打高端疫苗，一天施打跌到5萬劑以下，怎麼辦？高端疫苗一天量產已做到9萬劑，要趕是趕得到，問題是，老百姓到時還是不信任它，政府自己心裡要有個底。現在AZ疫苗平均每天打16萬到25萬劑，萬一銜接不上，若數字立刻崩盤，到時要怎麼辦？