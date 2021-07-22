【LIVE直播】7月電價有望凍漲！行政院會後記者會說明｜2021.07.22

全台疫情逐漸趨緩，全國三級警戒有望在26日宣布解封，對此，行政院今（22）日與各縣市召開院會，研議防疫政策鬆綁措施，並且在會後召開記者會進行說明。

面對疫情趨緩，針對各界關心7月26日後是否有望降級，疾管署長周志浩表示，目前不會以清零做階段性目標，會在疫情到可控程度，且相關場所的應變措施在可放心的狀況下，才會逐漸鬆綁。

因應全國三級警戒至7月26日，7月是否繼續暫緩實施夏月電價備受矚目，經濟部今於行政院會報告「7月暫緩實施住宅夏月電價」，行政院長蘇貞昌於會中拍板，民生用電部分，7月繼續取消夏月電價計費；用電大戶部分，若用電量超過1000度，將採計夏月電價。

因應疫情衝擊，學童在家上課、民眾在家上班，用電需求大增，為減輕民眾負擔，行政院6月底拍板紓困4.0精進措施，宣布6月暫緩實施夏月電費，預估有1000萬戶受惠，電費減收14億元。

隨著三級警戒延長至7月26日，外界希望7月繼續暫緩實施夏月電費，行政院長蘇貞昌日前鬆口表態，考量7月仍在三級警戒，許多人持續在家辦公，用電量較多，在合理範圍內會給予考慮，確定後向國人報告。

考量疫情及減輕民眾負擔，行政院與經濟部研擬，民生用電部分，7月取消實施夏月電價計費；用電大戶部分則是有條件排除，若用電量超過1000度，仍會採計夏月電價，若未超過1000度上限，將比照一般用戶凍漲電價。

行政院官員表示，這波電價凍漲主要是民生用電戶受惠，因為商業服務業等，受疫情衝擊已有減免打折，本來減免措施就到7月底，所以不受影響。