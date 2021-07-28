民進黨自導自演變帽子戲法屢見不鮮，新冠肺炎肆虐台灣原可安然置身事外，但源起於綠委范雲政治防疫建議爆發破口，而後控制失當、雙手一攤，衍生群聚感染、區域擴散、進而全台大流行。

沒有因就沒有果，亦且因果循環，籌獲疫苗層層政治考量、抵制杯葛、打壓抹紅，而後總統蔡英文跳出來力讚高端，前副總統陳建仁誇言支持「免疫橋接」，在在證實蔡政府早就屬意要以國產代替外購，也才有今天蔡英文高調預約打國產疫苗的神操作。

蔡政府現以防疫有成，有效控制疫情，志得意滿解封降級，近期國外疫苗靠著地方政府積極施打才有28%覆蓋率的成績。眾所皆知要完全遏止疫情，只能持續疫苗接種，甚至為因應病毒不斷變異，恐怕得接二連三打下去，國產疫苗正好為蔡政府防疫旱漠帶來及時雨，是否有效已經不是重點，哪怕藥劑只是安慰劑，蔡英文都非得獻出手臂以身試藥，方不致於落到下詔罪己的窘境，而其間可歌可泣的劇本全在綠營小編手上。

蔡英文執政後生技春天到來，號稱準備打造兆元產業，高端、聯亞，趁勢搭上疫情這艘順風快艇。但製藥若不憑科學根據，而是靠著呼口號、炒股票、「同島一命」的團結與自信，過往新藥解盲失敗前車之鑑歷歷在目，則損失的都是國人生命健康、投資人荷包財產。串起整個事件經過脈絡，不得不佩服，民進黨愚民套路實在高明！

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