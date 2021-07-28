中央流行疫情指揮中心表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」昨日下午2時起，重新開放意願登記，新增選擇接種國產的高端疫苗選項，根據指揮中心統計，截至下午5時，短短3小時內共有3萬7814人僅選高端疫苗，表達非高端疫苗不打的意願。總統蔡英文也選擇接種國產高端疫苗。

指揮中心統計指出，截至昨日下午5時，完成意願登記人數共763萬5082人，僅勾選AZ疫苗共32萬2541人，佔比4.22%，非莫德納（Moderna）疫苗不打的共341萬8435人，佔比44.77%，單選高端疫苗的共3萬7814人，佔比0.50%。指揮中心並說明，疫苗登記意願為多重選擇的部分，願意打AZ或莫德納疫苗者共364萬690人，佔比47.69%；願意打AZ或高端疫苗者共7186，佔比0.09%；願意打莫德納或高端疫苗者為2萬8540人，佔比0.37%。AZ、莫德納、高端三種疫苗都願意接種的有17萬9876人，佔比2.36%。

第4輪「預約接種」作業也在今天開放，已完成預約91萬9480人，佔符合預約資格人數66.59%。指揮中心指揮官陳時中表示，只要日前已經登記意願，且符合接種資格，不用等到簡訊，也可進行預約。

總統也在臉書發文表示，已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗，安全、有效、合法、符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。她也會去接種，請大家放心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣27日起降為二級警戒，但許多企業仍在觀望，並實施各項應變措施，讓企業內員工能夠共同抗疫，展現企業經營韌性。1111人力銀行「1HR人資管理系統」遠端管理，已幫助許多企業度過緊急時刻。另外，1111人力銀行在疫情期間，推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，先求有再求好，較不易受後續疫情走勢影響。