立委陳玉珍（中）今天協調交通部民航局增加松機快篩人力，確保防疫作業更加順暢、安全。 （立委陳玉珍辦公室提供）

因應全台防疫降級，台金空中航線增班，人流移動隨之增多，立委陳玉珍要求交通部民航局適時增加快篩醫事人力，確保防疫作業更加順暢、安全。

陳玉珍今天與民航局長林國顯等人溝通，特別強調防疫與經濟必須兼顧，除增加往來航班外，機場快篩醫事人力也應一併調整。林國顯回應表示，目前在松山機場部分，已增加1組快篩醫事人力，未來也會視航班規畫，持續增加機場快篩人力的進駐。

陳玉珍說明，7／27日起全國降為防疫2級警戒，台金航線運能也逐步回升當中，民航局確定8月份台金航線增加部分航班，其中北金航線從每天2班次調整為5班次，許多鄉親期待的台南飛金門航線，也確定每天飛1班次。

陳玉珍強調，在逐步恢復台金航線運能之時，民航局切實做好相關防疫動線規畫，並針對機場快篩醫事人力提早部署，才能確保金門鄉親的健康。未來，台金線航班是否還會增加，民航局也應視疫情發展，適時滾動檢討與調整。