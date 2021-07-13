國內塗料和美陸市場需求暢旺，拉抬永記（1726）今年上半年營收年增13.18％，下半年營運三關鍵包括國內房市建案開工及施工進度、國內公共工程進度、以及燁輝和盛餘等下游客戶的彩鋼板外銷，至於營收占比近30％的美國和大陸市場，營收可望續揚。

永記造漆預定今年將配發現金股息3.5元，總經理陳弘偉13日表示，今年上半年營收42.67億元，年增13.18％，主要是營收占比大約70％多的國內市場，表現比去年同期好一些，而美國和大陸市場明顯比去年同期好很多。

陳弘偉指出，今年下半年的國外市場，雖然越南和馬來西亞仍然受到疫情影響而走軟，但，主力的美國和大陸市場對彩鋼漆的需求，持續暢旺，可望帶動營收走揚。

他說，由於在經濟環境變動的情況之下，下游廠商對塗料的需求，相當集中在包括永記在內的大型供應商，確保原料供應穩定，對永記的銷售，相對正面。

對於營收占比超過70％的國內市場，陳強偉認為，永記今年下半年的表現，將受到三大因素的牽引。

陳弘偉表示，房市營建工程是永記塗料營收的重要支柱，疫情三級警戒期間，建案銷售受到部份影響，因此，要看國內房市在疫情之後的表現，是否帶動建案的開工、以及工程進度。

營建相關連的公共工程和基礎建設工程，後續的施工進度，也將決定塗料需求程度。

他說，燁煇和盛餘等下游鋼鐵廠，今年上半年外銷接單的彩鋼板，表現非常的好，帶動永記彩鋼漆的銷售上揚，上半年是否持續暢旺，則是另一個營收觀察的重點。