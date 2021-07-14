新北市一名24歲林姓男子積欠100萬元賭債，陳姓主嫌5月17日找來一名酒店妹假意邀約林男到台南出遊，林男依約到海安商圈赴約，結果當街遭人持辣椒水噴臉、以刀架住脖子強押上車，押往他處拘禁並強拍裸照，林男付65萬元後，當晚獲釋，台南市警二分局獲報追查，陸續於6月22日、7月13日二波查緝逮回陳姓主嫌等14人到案。

警方指出，22歲陳姓主嫌及一票共犯都是台南人，因不滿林姓被害男子積欠百萬元賭債，但喬到剩下約20萬元，卻仍還不出來，於是策畫押人討債，先以酒店小姐名義將林男約到中西區海安路商圈，再將其押往他處拘禁，以手機拍下裸照，並聯繫林男父親，林男父親同意籌出65萬元，當晚依約付錢後，林男隨後也在善化火車站前獲釋。

台南市警二分局獲報後隨即成立專案小組，並由台南地方檢察署檢察官指揮善化分局、台南市刑警大隊等單位合作，但因為事發隔天就遇上三級警戒，直到6月22日和昨天才終於收網，一共拘提逮捕犯嫌14人到案，其中2名是未成年少年，陳姓主嫌和楊姓、林姓共犯3人則遭法院羈押。

警方共查扣作案車輛、行動電話、棍棒及刀械等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖、妨害秘密及傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理。