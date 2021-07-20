孫姓女子本月7日從法國入境，被要求到防疫旅館隔離14天，她自認已打2劑輝瑞疫苗，PCR檢測為陰性，不應被隔離，疾管署對她不當拘禁，因此聲請提審，但台北地院認為，就算打了疫苗仍有染疫風險，且此事不屬於提審可以審究的事項，裁定駁回，可抗告。

孫女主張，她已在法國完整接種2劑輝瑞疫苗，可提供法國政府官方文件證明，且沒有任何症狀，也未與傳染病病人接觸，並能提供PCR陰性證明文件，主管機關不得對她留驗。

孫女說，根據歐美國家的經驗及研究報告，多數確診者都未完整施打疫苗，傳染給他人的機會更高，14天居檢隔離政策應是針對沒打疫苗的人，若已打完2劑疫苗、PCR檢測為陰性者，也要居檢14天，不但嚴重剝奪人身自由，更違背傳染病防治法及憲法的比例原則。

孫女並指，台灣目前已進入社區感染，屬於傳染病防治法的疫區，政府對島內打過疫苗的人，並未實施14天居檢政策，卻對同樣已打疫苗的入境國人，採取明顯不同的檢疫規定，違反「法律之前人人平等」的基本精神，對於已打疫苗、PCR陰性、傳染機率更低的國人，應只需要求社交距離即可。

北院認為，目前仍有許多打了疫苗仍感染的案例，孫女從新冠肺炎疫區歐洲入境台灣，雖已打兩劑輝瑞疫苗，仍無法完全排除風險，疾管署要求他到防疫旅館隔離14天，原因、法律依據及程序均合法。

北院並指，隔離14天的行政處分，不是提審事件可以審究的事項，孫女如有不服，應該循訴願程序救濟，因此駁回她的聲請。