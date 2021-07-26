本土疫情趨緩，明(27)日疫情警戒將降到二級，中央流行疫情指揮中心也表示，9月1日全國中小學開學計畫不變，然而學校自設廚房的廚工已列入第七類疫苗接種對象，民辦民營業者至今仍未收到通知，全國餐盒同業公會表示，防疫等同食安，疫情指揮中心應盡速讓民辦民營業者廚工於開學前完成疫苗施打。

全國中小學教職員已列入第七順位施打疫苗對象，其中包含學校自設廚房的廚工，預計在9月1日開學前兩周完成第一劑接種，全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，民辦民營業者占全國校園午餐供餐量約40％，全台共有4178位廚工都尚未施打疫苗，其中也有將近80％的廚工會至學校配送餐點。

陳明信表示，民辦民營業者在防疫上被規定相當嚴格，只要所屬廚工1人染疫，工廠就要被停業隔離14天，因為只要有一家業者因染疫被停業，可能就會出現部份廠商供餐超量問題，進而可能導致食安事件的發生；此外，廚工與學生有近距離接觸，為何學校廚房廚工都已經安排施打，而將民辦民營廚工卻遲遲未收到通知，實在擔心廚工成為校園防疫破口。

陳明信說，由於專案施打是由疫情指揮中心訂定，籲請疫情指揮中心應盡速讓民辦民營業者廚工於開學前完成疫苗施打，這不單只是防疫問題，也是「食安」問題。