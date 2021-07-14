香港《明報》報導，《香港國安法》實施後的首個香港書展今日開幕。香港貿易發展局副總裁周啟良表示，不會審查場內書籍，若有人投訴場內有書涉嫌犯法，會建議投訴人找相關執法部門，貿發局會充分配合。

至於《劉曉波紀念詩集》及有關中共「黑歷史」的書籍能否在場內售賣？周啟良說：「我都不知道」。有參展商批評貿發局講法模稜兩可，令他們毫無保障，多個參展商稱不會售賣部分書籍，形容「現在大家步步為營、觸目驚心」。

對於參展書商擔憂，恐將動輒被指控觸犯《香港國安法》，香港貿發局副總裁周啟良表示，參展守則訂明須遵守香港法律，包括《香港國安法》，盼參展商自律，而他暫還沒聽說有執法部門會進入展場巡查。

周啟良表示，貿發局是貿易拓展機構，因緣際遇辦書展，並非專責文化方面，無能力也不會審查書籍是否違反國安法。至於《劉曉波紀念詩集》或有關中共「黑歷史」的書籍能否在場內售賣，周啟良說，「不知道這些書會否觸犯國安法，相關情况請向國安部門查詢」。

周啟良指出，若有人投訴場內有書籍觸犯國安法，貿發局會通知有關展商注意，建議投訴人找有關執法部門查詢或備案，展商亦可主動向有關部門查詢，貿發局會充分配合，有需要時會向相關部門提交投訴紀錄。至於書籍被投訴後是否要即時下架，周啟良說將由展商自行決定，因貿發局不知是否真的犯法。

次文化堂社長彭志銘表示，以往有團體組隊巡查書展，不知道今年是否會有此情况？出版業界為避免麻煩，自然不會擺賣敏感的政治書籍，「相信場內無人會賣《劉曉波紀念詩集》、《劉霞詩集》、陳淑莊的書，批評政府的政治評論書相信會清零，只餘下支持政府的政治書」，其攤位今年也故意不擺賣陳潤芝的《六四三○》。

彭志銘表示，香港書展全球知名，顯示香港有出版自由，如今缺乏某一類書，屬「少了一角、崩壞中」，廣大讀者的閱讀選擇也減少，對香港不是好事。

參展商「山道出版社」職員Sam認為，貿發局講法模稜兩可，形同與參展商「割席」，既不負責任，也讓參展商毫無保障、無所適從。Sam表示，曾向貿發局查詢，會否受理匿名舉報、設申訴機制、安排對質等，均未有確切答案，唯有自我審查，不在場內售賣3、4款有關反修例運動的書，「很可悲，以前書展連靚模寫真集都包容到，現在大家卻步步為營、觸目驚心」。

《CUP》出版的《棕國好狗》早前被公共圖書館下架送檢，《CUP》執行總編輯陶培康稱，今年有幾本書不敢在書展售賣，「收起了有關雨傘運動的繪本，連文革的書都收起，因為不知道紅線在哪，免得突然要被捕還押」。

陶培康表示，每年香港書展流行不同的書，今年或流行移民書、文化書，其攤位則推出反烏托邦名著《美麗新世界》，「因為大家可能是時候探討人應否思考，或者不思考可能更快樂」。