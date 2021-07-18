4月2日清明連假首日，台鐵便發生太魯閣號出軌重大事故釀成49死、逾200傷。交通部5月21日就完成行政調查報告，但並未公開，被立委批評是「趁疫情之亂，不負責任甩鍋」，18日傍晚交通部突然公布調查報告，直指「施工計畫與各項文件審核與核定疏漏」、「主辦單位督導工程不周」、「工地人員管理疏漏」、「工地人員缺乏行車安全教育訓練」、「工地防護不周全」等五大缺失，懲處名單則與先前提出的相同，負責層級最高只到台鐵副局長朱來順記過一次。

交通部長王國材表示，這份行政調查報告已於5月21日完成，交通部原考量在運安會8月完成事故調查報告再公布，「但為回應外界期待，故於本日公布調查報告。」至於為何最高懲處層級只到台鐵局副局長，是因為當時台鐵局長才由交通部次長祁文中代理3個月；若運安會8月有新的調查事證出來，會再檢討懲處名單。

這份調查報告共29頁，交通部表示，台鐵局未落實管理及疏失，包括「施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏」、「主辦單位督導工程不周」、「工地人員管理有疏漏」、「工地人員缺乏行車安全教育訓練」、「工地防護不周全」等。

交通部表示，除已責成台鐵局檢討相關人員疏失責任外，並由台鐵局加強檢討改進，包括強化工地安全管理，由台鐵局負起工地安全管理責任並加重廠商罰則；台鐵204件臨軌工程全面停工檢視，加強施工安全計畫等12項安全檢查項目；全面檢視並施作邊坡防護工程防止異物入侵，正辦理鐵路沿線25處邊坡2告警系統細部設計審查作業；成立北中南東地區協調中心，整合區內運、工、機、電各單位，強化橫向聯繫，縮短決策時間。

此外，宜蘭線福隆-石城段、花東線清水段、花東線鹿野-山里段及縱貫線新豐南等4處臨軌高風險邊坡工程，已完成施作鋼軌樁，防止異物入侵軌道；台鐵局長每日召開營運安全技術會報，檢討前一日發生事故、事件並研析發生原因及因應對策，落實行車安全。

交通部表示，前揭行政調查報告所載應行檢討改進事項，除由台鐵局持續落實精進外，後續仍將於運安會公布事實調查報告後，就差異部分做必要澄清或修正，若有涉違失事項認定的改變，則將重新檢討相關人員疏失責任。