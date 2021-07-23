因應台東縣焚化爐重啟年底試運轉作業，台東縣環境保護局有意將飛灰放置於鹿野鄉垃圾掩埋場，引起反對聲浪。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

因應台東縣焚化爐重啟年底試運轉作業，台東縣環境保護局有意將飛灰放置於鹿野鄉垃圾掩埋場，引起當地鄉民及民意代表反對；環保局表示會將完整規畫擇日至鹿野開說明會，以解除民眾疑慮。據了解，台東縣垃圾掩埋場陸續飽和，部分垃圾已以互惠機制轉運到高雄仁武垃圾焚化廠處理，但不時發生暫停代燒，垃圾危機逐漸擴大。

鹿野鄉的網路社群中23日有鄉民詢問，「你們願意將台東縣各鄉鎮産生的爐渣，通通放置於鹿野鄉的垃圾掩埋場嗎？讓熱汽球的故鄉變成了爐渣地，帶來的是地下水污染，重金屬的危害等等，不公，不義的事情，正在進行」引發當地居民疑慮，紛紛回應「不同意」，造成一片反對聲浪。

鹿野鄉鄉民代表曾國豪證實，確實環保局的長官近期特地為此來拜訪村長、鄉民代表，想要了解地方對於飛灰放置於鹿野垃圾掩埋場的看法；但根據他去詢問鄉親意見，結果獲得一面倒全抱持反對意見，甚至提出質疑，為何選址在鹿野。

台東縣環保局副局長陳炳伸回應，因應台東縣焚化爐年底試運轉，鹿野鄉的掩埋場在2005年本來就規畫有收置飛灰的設計，只是日後焚化爐復燃後的飛灰固化物是否放置於鹿野鄉並未定案，強調全案經費、大小、期程仍未定案，若確定後將至鹿野辦理多場說明會，並提供科學數據向當地民眾逐一說明，來消除民眾的疑慮。

此外，陳炳伸表示飛灰掩埋場並非僅針對鹿野，未來會將全縣各鄉鎮的掩埋場逐一活化，把已掩埋垃圾進場焚燒後，掩埋場就可重新整建，也澄清飛灰固化物都會定期檢測並提出報告，全台20多座焚化爐運轉20年以上，飛灰固化物都是採掩埋方式處理，目前未有飛灰固化物產生污染的資料。

鹿野鄉公所回應，未來更希望鄉親可以去參加環保局的說明會，表達自身的看法與意見。