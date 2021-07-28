母愛不分物種！蘇格蘭協德蘭群島有一隻灰海豹媽媽，2年前被人發現牠的脖子上纏著一條塑膠繩，緊到牠被勒出一道傷痕，而近日有民眾目擊，牠的身邊躺著一隻小海豹屍體，推測灰海豹媽媽恐是身體狀況不佳，導致牠無法順利餵養寶寶，使孩子因此喪命，讓不少人看了相當不捨。

海洋動物保護組織「Hillswick Wildlife Sanctuary」日前在臉書表示，協德蘭群島（Shetland）的Leebitten村莊村民皮爾森（Niomi Pearson），發現港口附近出現一隻灰海豹媽媽，頸部被一條塑膠繩纏住，且已將牠的脖子勒出傷痕，而牠的身邊還躺著一隻小灰海豹。

但難過的是，海豹寶寶當時已喪命，海豹媽媽仍守在旁邊不肯離開，「Hillswick Wildlife Sanctuary」對此表示，2年前就曾多次目擊這一隻灰海豹媽媽，當時牠的脖子就已被塑膠繩纏住，儘管救援人員曾想靠過去幫忙，但灰海豹經常出現在深海區域，且牠只要一看到有人接近，便會馬上跳進海裡，導致難以順利幫牠脫困。

皮爾森上個月發現，灰海豹媽媽生下一隻寶寶，當時小海豹很健康，隨後跟媽媽一起跳進海裡，但7月初她卻發現，小海豹竟已喪命，便通報「Hillswick Wildlife Sanctuary」，組織表示，「我們無法確認寶寶的死因，推測可能是因媽媽的健康狀況，牠無法好好照顧孩子」，由於海豹媽媽脖子被纏住，導致牠無法順利捕食，養育孩子就更不用說。

「Hillswick Wildlife Sanctuary」的負責人貝文頓（Pete Bevington）提到，「灰海豹媽媽仍舊坐在寶寶的旁邊，即使孩子已經死了，牠仍然不願離開，甚至緊擁著寶寶」，更表示動物被塑膠垃圾纏住的事件層出不窮，若在沙灘上看到塑膠垃圾時，也希望大家可以幫忙撿起來，不要剝奪海洋生物的生存機會。