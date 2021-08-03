王識賢在《神之鄉》有打數十公斤大陀螺的絕活。（東森、映畫提供）

王識賢在《神之鄉》展現精湛演技。（東森、映畫提供）

王識賢（左）在《神之鄉》與前妻Janet、女兒盧以恩、兒子李玉璽一家人從疏離到重拾幸福。（東森、映畫提供）

王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如等人主演的東森、映畫製作大戲《神之鄉》收視屢創佳績，本周六（7日）父親節前夕即將播出第9、10集精彩大結局；王識賢劇中相繼與原本形同陌路的兒子李玉璽、師弟李李仁破冰，劇情感人，戲外是超級好爸爸的他，則有兩個孝順女兒，他日前施打完疫苗後副作用不小，除了全身無力還發燒兩天，兩個貼心的女兒每小時輪流為他量體溫，甚至還用毛巾包冰塊為他降溫，讓他直呼「真的沒有白疼了」！

王識賢說，其實他剛打完疫苗時完全沒感覺，不僅不會痠痛，精神還突然變很好，當時還一度自嘲問：「我到底有沒有打疫苗？」哪知7、8個小時後，他開始覺得身體發熱，量體溫發現已經38度C，他還以為是體溫計壞掉，後來除了發燒也全身癱軟無力，頭痛且發燒持續一整天後，他才認命吞了普拿疼，但還是沒退燒，兩個女兒看到爸爸如此虛弱，於是肩負起照顧的責任。幸好燒了兩天後，總算又恢復一尾活龍。

聊起即將到來的父親節，他說，兩個女兒每年都會寫卡片送給他，今年他生日時，她們還拿出零用錢合資一起買了一件T恤當生日禮物，他原本捨不得穿，結果女兒不斷提醒：「為什麼你都沒有穿我們送的衣服？這是我們的愛心啊！」他推說要留到某一天特別的日子再拿出來穿，還被女兒指正：「每一天都很特別！」

他主演的《神之鄉》是適合闔家欣賞的溫暖好戲，兩個女兒也是忠實觀眾，他笑說，有一段戲是飾演女兒「夏曉滿」的盧以恩，用小屁孩裝大人的口吻對著他飾演的爸爸阿龍師說：「阿龍啊，有時候，小孩子的話要聽！」結果自己的女兒竟然有樣學樣，現在動輒對他念這句台詞，還多補了一句「有聽有保庇喔」，令他啼笑皆非。還有另一場戲是李玉璽等人要偷練扛神將，卻騙他要去寫報告，女兒也在電視機前忍不住笑說：「屁咧！我爸爸哪有那麼好騙！」

對於即將迎來大結局的《神之鄉》，王識賢充滿感恩地說，拍這部戲期間多次感應到「神助力量」，例如有一場他擲筊問聖帝公「我離開是不是對大家比較好」的戲，依照劇本分別是擲出沒杯、笑杯與聖杯，結果他從擲第一杯開始就完全照著劇本走，當下他心裡便感覺「好像聖帝公在跟我演戲」，當時距離他最近、緊盯著他擲筊過程的燈光師，驚訝得眼睛瞪超大，「每擲完一次，他就看我一次，眼睛也愈瞪愈大。結果我們一次OK，拍得超順」。

拍攝打數十公斤大陀螺的經典開場戲之前， 王識賢因陀螺太重怕手磨破受傷會影響拍攝，所以無法先練習，等於在拍攝前完全沒有真正打過，因此前一晚他還特別請教有真的練習並錄影的李玉璽，藉著他拍的影片反覆一直看、問他心得，晚上也因為一直想著怎麼打沒怎麼睡，正式拍攝前超緊張，特別跑到拍攝的廟口場地向「開漳聖王」拜拜，連後殿的觀音、媽祖等諸神佛都拜了一輪，虔誠祈求神明幫忙：「我生平第一次打這麼大的陀螺，真的很困難，請助我一臂之力！」結果第一次打時，他一開始拉繩感覺搖搖欲墜，陀螺幾乎打不起來似乎要倒了，但最後兩、三秒他使出吃奶的力氣，陀螺就從搖搖欲墜中站了起來，他手拉著繩子完全可以感受到緊緊的、陀螺很順利運轉，後來補拍了5、6次鏡頭，陀螺也都是站起來的，「真的有如神助，而且愈打愈嗨，連阿海師（國寶陀螺師傅）都說我可以出師了！但我知道，是太子爺、開漳聖王等神明幫我打的，不然陀螺那麼重，我沒練習過怎麼可能打得起來？拍完後，除了自己很難想像，連導演和劇組其他人也都覺得怎麼可能！」

不過也因為他打大陀螺時奮力奔跑、邊跑邊收線，用蠻力速度去帶動陀螺旋轉，已經超過他的肌耐力極限，拍完那場戲，他的腳肌腱就受傷了，後來幾天膝蓋後方因為裡面出血導致每天愈來愈腫，後來根本無法彎和蹲，每次上戲都要先纏繃帶冰敷，有一場劇中要教李玉璽打大陀螺的戲，真的拍到腳很痛，這場戲他最後要暈倒倒下，「結果我拍完這顆鏡頭，就真的收工了，導演看我的腳直接喊收工，為了我撤班，讓我趕緊回台北找中醫整脊老師救急」。經過約1年的復健，腳現在雖然還沒完全恢復，但已經比經鬆軟了，他忍不住自嘲：「王識賢完全符合戲中夏天龍的身體狀況！」

王識賢說，拍了《神之鄉》更讓他學會感恩與謙卑，很感謝過程中那麼多人齊心合力完成一部作品，「從拍攝過程看到的現場氛圍、經歷過神奇的事，身歷其境感受到Power，當有需要幫助時就冥冥中順利完成，感到最忐忑慌張時，就有股力量貫穿身體給我安定感，前一刻還在為從沒試過的打陀螺擔憂、慌張、恐懼，幾小時後竟然完美做到了，我找到的答案，就是有如神助！」