農委會今天中午調降土石流紅色警戒，從368降為358條分布於7縣31鄉118村，黃色警戒從157條減少到123條，分布於9縣23鄉50村。發布大規模崩塌紅色警戒4處，分布4縣4鄉4村，大規模崩塌黃色警戒1處，分布1縣1鄉1村。

農委會表示，4處大規模崩塌紅色警戒，分布於臺中市和平區達觀里，南投縣國姓鄉南港村，高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村等。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。以及1處大規模崩塌黃色警戒，分布於嘉義縣竹崎鄉塘興村等。

圖為全台土石流及大規模崩塌警界分布。(水土保持局提供)

而358條土石流紅色警戒，分布於臺中市和平區達觀里、自由里、南勢里、天輪里、博愛里，太平區頭汴里，南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、發祥村，埔里鎮蜈蚣里，魚池鄉五城村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，中寮鄉和興村，竹山鎮瑞竹里，鹿谷鄉內湖村，水里鄉新興村，信義鄉羅娜村、神木村、同富村、望美村、自強村。

以及臺南市南化區關山里、玉山里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，泰武鄉萬安村、佳平村、平和村、泰武村，萬巒鄉新置村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里、和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，美濃區中圳里、福安里、獅山里、廣林里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里，雲林縣古坑鄉華山村、桂林村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、瑞里村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村，中埔鄉東興村、中崙村等，7縣(市)31鄉(鎮市區)118村(里)。

同時，農委會發布123條土石流黃色警戒，分布於臺中市新社區福興里，太平區興隆里、光隆里、黃竹里、東汴里，和平區梨山里，南投縣仁愛鄉春陽村、精英村，埔里鎮南村里、桃米里、成功里、福興里，水里鄉車埕村，中寮鄉廣福村、福盛村、清水村，名間鄉仁和村，鹿谷鄉鳳凰村，信義鄉明德村、自強村、同富村、東埔村，臺東縣達仁鄉南田村、安朔村，大武鄉尚武村、南興村，臺南市白河區仙草里、關嶺里，東山區南勢里，楠西區密枝里、照興里、龜丹里、灣丘里，屏東縣春日鄉力里村、歸崇村，苗栗縣泰安鄉八卦村、士林村、象鼻村、梅園村，高雄市旗山區東平里，雲林縣古坑鄉樟湖村，嘉義縣梅山鄉圳南村、安靖村，竹崎鄉桃源村、塘興村，番路鄉公興村、公田村，中埔鄉東興村、石弄村、瑞豐村等，9縣(市)23鄉(鎮市區)50村(里)。