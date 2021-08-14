新北市長侯友宜今（14日）下午前往深坑老街視察防疫情況。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（14日）下午前往深坑老街視察防疫情況。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（14日）下午前往深坑老街視察防疫情況，侯說，人潮比平常算是少了一點，但比三級警戒期間多一點，整個商圈大概恢復7成人潮，特別來視察看看防疫措施有無落實。

侯友宜表示，深坑老街大概恢復7成人潮，為了讓防疫能夠更落實，區公所每天有5趟巡邏，跟商家一起並肩作戰，守住這個防疫，所以非常謝謝商圈的配合、謝謝區公所的辛苦，大家一起加油，先把防疫做好同時帶動經濟復甦。

此外，餐廳大部分還是以賣外賣為主，內用的客戶群不多，隔板、採梅花座等深坑老街的商圈都非常的重視。

侯友宜也提到，也看到在經濟上受到衝擊的店家，深坑老街有14家的店家有轉租的或是有搬到其他的地方，疫情對於庶民經濟確實是一個非常嚴峻的一個挑戰，特別感謝老街有很多的房東減租，甚至在困苦的時候還有免租的來幫助商家度過難關，這樣的一個行為是值得大家可以鼓勵，大家一起共同面對艱困的經濟歲月。