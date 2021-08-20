中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥20日視察高雄港區，檢視國際商船等船員入境檢疫流程，高雄巿副巿長史哲事後臉書PO文表示，高雄港市合一密不可分，藉由中央地方密切合作構築完整的防疫網絡，共同守護高雄市民健康。

史哲臉書說，近期Delta變種病毒肆虐全球，COVID-19確診人數又再次攀升。6月底時，英國連3天確診破萬 ，99％都是新型的印度變種病毒。近一個月來，東南亞疫情更是急遽升溫。

他提到，在7月，印尼、馬來西亞和緬甸的染疫死亡率均攀升，已超過印度疫情最嚴重時的人均死亡率。泰國曾經單日新增1萬8000多例，創下單日確診最高紀錄，死亡人數新增178例也達到新高。

而馬來西亞全國確診數超過111萬人。印尼在過去一個月的累計新增確診病例數躍居全球第 3，並且新增死亡病例數位居全球第1。共有 107萬9400例新增確診病例，另有4萬2988例死亡病例。近日台灣境外移入的印度變種病毒確診個案，多數也都來自東南亞國家。

史哲說，高雄市轄內有國際商港和漁港，其中漁港由地方政府管理，漁汛期進港船隻船員漁工進行船上及防疫旅館檢疫；高雄港（國際商港）則由中央主政，地方政府提供居家檢疫防疫旅館及後送醫療等支援。

20日下午，他與中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥一同視察高雄港區，檢視國際商船等船員入境檢疫流程，期中央地方合作，齊力阻絕Delta病毒於境外。

漁船的部份，今年截至8月19日，進港漁船共計有207艘，已返港的船員數共為6241人，其中外籍船員數5689人、本國籍船員552人次。皆配合接受相關檢疫隔離之規範。

考量國際疫情嚴峻，為防範Delta變種病毒入侵，高雄市長陳其邁也要求防疫團隊多次盤點邊境檢疫可能出現的風險，進行改善與規範。其中包括：建議高雄港務分公司提供引水人每周1次家用快篩，防疫旅館人員完成疫苗接種、清查船務代理從業人員疫苗接種情形及國際商船船員就醫紀錄，針對船務代理、外勞仲介、防疫巴士、防疫計程車等提供專業防疫訓練等。