中央流行疫情指揮中心昨（25）日晚間發布消息證實，一批由上海復星代理的輝瑞／BNT原廠疫苗將給台灣，預計8月底出廠，而外包裝上印有「復必泰」字樣。對此，宅神朱學恒忍不住嘲諷，現在又變成官民合作才能買疫苗，簡體字的標籤也不重要了，現在也變成政府積極搶購輝瑞／BNT，「怎麼這麼會轉彎」。

宅神朱學恒今（26）日稍早於個人臉書粉專《朱學恒的阿宅萬事通事務所》表示，現在又變成官民合作才買得到疫苗，現在又變成簡體字標籤不重要、沒有統戰了；現在又變成政府積極搶輝瑞／BNT，真的「好棒棒」，他更怒批「這麼會轉彎，怎麼不去風力發電呢？」

事實上，過去民間向指揮中心提出採購疫苗意願時，指揮官陳時中曾說，買疫苗不是一般的商品買賣，貨源要有原廠證明，很多關卡不是要不要、買不買的問題，而是買不買得到的問題，國內法律明訂不核准進口大陸製造的血清製劑，且國際疫苗廠都只跟政府簽約，若民間團體要購買，就必須提出相關文件。

不過於昨（25）日的疫情記者會中，陳時中首度將態度放軟表示，輝瑞／BNT疫苗瓶身標籤有「復必泰」字樣，經過審慎考慮，這段時間防疫是重要的考量。

另外，指揮中心昨晚間也發布新聞稿證實，有一批上海復星代理的輝瑞／BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，疫苗外盒包裝印有復必泰，瓶身也會印有復星醫藥等中文簡體字樣，「雖與原約定的標籤方式不同」，但政府仍願意積極爭取，只要確保疫苗品質安全無虞，可在標籤方式上給予彈性。

新聞稿中還提及，洽購疫苗到爭取提早到貨，這都是官民合作的成果，對於包括慈濟、台積電及永齡基金會三個企業和民間團體的協助，表達由衷感謝。

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