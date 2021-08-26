作家九把刀的岳母於7月26日接種AZ疫苗，在7月30日猝逝，引起各界震驚，為釐清岳母的死因是否與疫苗有關，九把刀與妻子決定解剖找答案，但目前報告仍未出爐。而九把刀昨再發長文懷念已故岳母，並說看了許多專家發表可能的死因，他作了筆記，並撰寫陳情書，希望負責解剖的法醫能夠參考，進行多種檢驗。

九把刀昨晚在臉書發文表示，岳母的死訊曝光後，許多醫學專家發表可能的死因，而他看完也都做了筆記，並撰寫陳情書，希望正在撰寫解剖報告的法醫可以參酌一下諸方意見，用「螢光酵素免疫分析法」驗一下主動脈剝離處有無嗜伊紅性白血球，以及血小板第四凝血因子抗體，「我們遠遠不是專家，只能藉著這種方式提醒。」

九把刀指出，他們現在能做的就是靜待解剖報告出爐。「我漸漸懂了，這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。真正的情緒關卡在告別式以後來臨。白天有很多事要忙，但無數生活細節裡都有媽媽。」

精神科醫師潘建志之前曾表示，針對九把刀岳母的死因，他在醫師群組中看見最多的推測是「主動脈剝離」，因為有遷移性的疼痛，不過心肌梗塞、靜脈血栓也有可能，可抽血驗血小版第四凝血因子抗體，查明與AZ有無相關。

另法醫高大成也曾說，要釐清死因與疫苗是否相關，在解剖的時候，會在主動脈剝離處查驗有無「嗜伊紅性白血球」，如果有的話，就有可能是因為延遲過敏導致動脈瘤破裂，進而造成主動脈剝離，而這可能就會和疫苗有關聯。