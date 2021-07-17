大陸洛陽王城公園動物園一隻雌性華南虎，於今年3月生下一隻幼崽，而園區內另隻非洲獅隔1個月後，也生下2隻幼獅，飼養員見牠們年紀相仿，因此便讓小華南虎與幼獅一起生活，近日動物園分享牠們的相處影片，只見華南虎吃飯時，碗裡的肉還沒吃完，便跑去搶非洲獅的食物，讓人看了哭笑不得。

根據《梨視頻》報導，王城公園動物園內一隻雌性華南虎「羊二」，於今年3月22日早產生下一隻虎寶寶，隔了1個月後，另一隻非洲獅也生下2隻幼崽，但無奈母獅不會帶孩子，育兒過程中不小心咬傷其中一隻寶寶，飼養員便趕緊將其取出，改由人工育幼。

劉姓園長表示，華南虎出生僅600多公克，與以往的幼崽少了400多公克，疑似是早產兒，因此體型也較小，所幸在華南虎媽「羊二」細心的照顧下，寶寶逐漸成長，身體非常健康，而小老虎與非洲幼獅年紀僅差1個月，由於年齡相近，因此園方決定將牠們放在一起，讓牠們彼此相伴。

而華南虎幼崽與非洲幼獅目前都重達6.6公斤，劉姓園長笑著說，牠們平時不會打架，相處非常融洽，唯有在吃飯的時候，會有爭搶的狀況，而在釋出的影片中可見，華南虎幼崽吃飯吃到一半，竟直接走到非洲幼獅面前，企圖要搶牠的食物吃，最終被飼養員逮住，放回牠自己的碗前，華南虎被抓包的表情，看起來相當厭世，讓不少網友笑著說「飯還是別人碗裡的香」。

華南虎是大陸特有的老虎亞種，19至20世紀時，因被以製作中藥、威脅人畜安全等因素遭獵殺，雖然在1977年後已立法禁止，但數量仍難以恢復，而最後一隻野生華南虎更是在1994年被射殺，目前被認為野外已滅絕，是大陸瀕臨絕種的動物之一，目前已被列為國家一級保護動物，在IUCN紅色物種名錄裡則列入極度瀕危。