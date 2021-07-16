台東縣海端鄉廣原部落2年前發現的台灣黑熊Mulas野放迄今逾1年，林管處6月發送衛星指令解除追蹤項圈。林管處照養時畫面。

台東縣海端鄉廣原部落2年前發現的台灣黑熊Mulas野放迄今逾1年，林管處6月發送衛星指令解除追蹤項圈。林管處照養時畫面。

台東縣海端鄉廣原部落2年前發現的台灣黑熊Mulas野放迄今逾1年，林管處6月發送衛星指令解除追蹤項圈。林管處照養時畫面。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉廣原部落2年前被發現遭野狗追咬的失親母幼熊Mulas野放迄今逾1年，經追蹤研究Mulas生長狀況，已適應環境完全回歸山林，台東林區管理處日前透過衛星發送指令，解除配戴的追蹤頸圈。林管處表示，Mulas是台灣首次經照養、野訓及野放的亞成熊，並透過衛星追蹤野外生活行為長達年餘，為台灣黑熊一項重要研究成果。

僅有幾個月大的黑熊Mulas在2019年7月間走失誤闖海端鄉廣原部落遭到野狗追咬，所幸農民及時搶救交由林務局台東林管處處理，在台東林管處及相關單位近10個月的照養與訓練後，2020年5月間配戴衛星追蹤項圈野放。

林務局台東林管處長吳昌祐16日欣慰表示，經長期不斷評估，Mulas已長大且環境適應良好，因此決定趕在項圈電池耗盡前，透過衛星發送卸除項圈指令，解除Mulas的追蹤項圈，「Mulas回歸山林，感覺就像嫁女兒」。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，林管處團隊於掌握頸圈坐標位置後，立即指派特遣隊伍前往該山區，在一溪溝旁的小梗木薑子樹下，尋獲上頭還殘留少許Mulas毛髮的頸圈，樹幹上也發現可能是牠留下的爪痕，但並未在現場目擊Mulas的身影。從周遭的多處抓痕研判，此處應是Mula頻繁出沒的地區。

此外，頸圈尋獲位置雖與Mulas去年野放地點直線距離僅約3公里，但團隊成員卻花了將近一整天的時間，翻過數個山頭、越過多條野溪才接近該區域，透過同仁現場的觀察，該區域人煙罕至、地點相對隱蔽，且從周邊豐富及多樣的食物資源來看，推測這裡是Mulas野放後頻繁活動區域，相信牠應已建立適合長期安居的棲地，也讓全體照養野放團隊感到欣慰及雀躍。