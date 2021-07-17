白心儀放飛草鴞 。（東森新聞提供）

24小時輪班抱著無法漂浮的小虎鯨 。（東森新聞提供）

白心儀主持的東森新聞《地球的孤兒》，2021年推出全新紀錄片《台灣的精靈》系列，在長達1年多的拍攝期間，參與了各種動物的救援和野放，包括下水抱著小虎鯨復健，抱著草鴞灌食，和「品嘗」穿山甲的專屬昆蟲蛋糕。

白心儀與節目團隊去年4月得知高雄港有1隻小虎鯨受困，立即前往記錄，小虎鯨因為受傷嚴重無法自行漂浮，需要志工24小時輪班抱著牠，白心儀也加入輪班，總算在經過56天後，小虎鯨順利返回大海的家，完成了史上規模最大的小虎鯨救援行動。

但在眾多擱淺的鯨豚中，只有一成能順利存活，大型的鯨豚屍體必須先進行掩埋待日後研究，所以這趟採訪，白心儀印象最深的就是「不停地挖墳」，曾經挖過石虎、穿山甲，甚至還有夜間挖墳，這次則跟救援團隊搭上堪比大怒神的小船在風浪中趕赴蘭嶼，挖掘抹香鯨的骸骨帶回台灣保存研究。

白心儀印象最深的也許是鯨豚救援，但最驚悚的絕對是穿山甲蛋糕！節目團隊跟著保育專家攀爬險壁，追蹤穿山甲媽媽的生命歷程，挖掘死亡穿山甲的巢穴，企圖了解死亡真相。白心儀親自參與救傷中心救治過程，陪同保育員準備穿山甲最愛的「螞蟻蛋糕」，冷不防地被邀請「嘗一口」，她敬業地吃下，但口中酸酸、酥酥的口感，還是嚇出一身雞皮疙瘩。《地球的孤兒-台灣的精靈》系列將在18日晚間8點在東森新聞51頻道播出。