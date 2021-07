《瀧澤歌舞伎 ZERO 2020 The Movie》電影由傑尼斯現任副社長瀧澤秀明親自執導。(車庫娛樂提供)

《瀧澤歌舞伎 ZERO 2020 The Movie》7月27日在台上映。(車庫娛樂提供)

日本傑尼斯夯團Snow Man於2020年1月正式在日本出道,至今發行3張單曲皆創下百萬銷售佳績,日前推出的第4張單曲《HELLO HELLO》也在短短4天賣出逾80萬張,可謂目前最受歡迎的日本偶像男團!由他們主演的新型態娛樂作品《瀧澤歌舞伎 ZERO 2020 The Movie》,於去年(2020年)12月在日本上映,拿下超過20億日幣(5.1億台幣)票房的亮眼成績,上映首週觀眾滿意度更高達97.2%,這場融合電影及舞台劇兩大領域,同時滿足視覺及聽覺的嶄新娛樂饗宴,也將在7月27日(二)與台灣粉絲在大銀幕上相見。

《瀧澤歌舞伎 ZERO 2020 The Movie》是由傑尼斯創辦人強尼.喜多川親手策畫的舞台劇《瀧澤歌舞伎》之延伸作品,《瀧澤歌舞伎》自2006年起由現任傑尼斯副社長瀧澤秀明主演,當時Snow Man多名成員也以小傑尼斯身分參與演出,在2012年正式組成團體展開活動,擅長特技並累積許多舞台經驗的他們,在2019年瀧澤秀明退居幕後後,正式接下主演之位,並推出屬於他們的舞台劇作品《瀧澤歌舞伎ZERO》。這部創新的電影版作品《瀧澤歌舞伎 ZERO 2020 The Movie》,內容包含歌唱、舞蹈、特技、太鼓、歌舞伎,以及改編日本歷史上知名義賊「鼠小僧」傳說故事的戲劇演出,結合現代J-POP歌舞表演與日本傳統技藝,將傑尼斯極致的「和式娛樂」搬上大銀幕,帶來超越電影及舞台劇體驗的嶄新娛樂世界!

《瀧澤歌舞伎 ZERO 2020 The Movie》場次將於電影首映APP「Magic Hour」獨家開放訂票,詳細場次資訊請以Magic Hour APP 及官方網站和Magic Hour FB粉專資訊為主。另外,Snow Man曾以單曲《Grandeur》獲得日本Oricon上半年銷售量最高的單曲作品,而他們的第四張單曲《HELLO HELLO》台壓版本預計於7月23日由avex taiwan發行。