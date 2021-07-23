台灣最具代表性的職業車隊HubAuto Racing即將在25號遠征比利時與法國，由車隊創辦人、同時也是中華車會理事暨技術總監陳漢承3度領軍挑戰FIA世界級前兩大耐久賽事「Le Mans 24小時耐力賽」與「比利時SPA耐久賽」。值得一提的是，HubAuto Racing也是史上第一個在Le Mans 24小時耐力賽的LMGTE Pro組別中參賽的亞洲賽車隊伍，此賽事在賽車運動中規模僅次於F1方程式，每年收視人口突破5億人次，由麥特戴蒙主演的好萊塢電影「賽道狂人」就是以利曼耐久賽為背景。

中華車會理事長陳志鴻表示，陳漢承所率領的團隊是台灣之光，在奧運舉辦的同時，也期待HubAuto Racing同樣為台灣在國際賽場上創下佳績。

Le Mans 24小時耐力賽與比利時SPA耐久賽皆是擁有百年歷史的頂級賽事，每年都吸引數十萬名觀眾到場觀賽，賽程距離更是一般F1方程式賽事的18倍之多，各車隊必須透過參與FIA所主辦的世界耐久錦標賽、歐洲利曼系列賽、北美IMSA錦標賽、亞洲利曼系列賽中獲得冠軍的隊伍才能取得參賽資格，HubAuto Racing有著常年征戰世界各地大賽的經驗，以及專業的技術團隊作為最穩定的基石，因此決定再次挑戰耐久賽的最高殿堂，替台灣在國際賽事中爭取更多榮譽。

在一個月內接連參與兩場耐久賽，不僅是對車隊調度的極大考驗，跨國賽事也面臨車輛調整與疫情的雙重夾擊，是對車手心態以及團隊應變能力的巨大挑戰。陳漢承對此表示：「去年，我們的贊助商在Le Mans 24小時耐力賽中看到了我們具有成為領先團隊的素質和表現。晉級LMGTE Pro是我們團隊戰略方向的重要決定，贊助商對我們團隊的未來充滿信心。這對HubAuto Racing來說是一個新的里程碑，非常感謝ACO(Automobile Club de l’Ouest)對我們的支持並促成此事。」

名詞解釋：利曼耐久賽

首屆利曼耐久賽舉辦於1923年的法國，為賽車運動史上最悠久的耐久賽，特色是必須不間斷的接力駕駛賽車24小時，考驗車手的耐力、體力以及專注力，可以說是難度最高的大賽，而訪間一般將利曼耐久賽與歷史同樣悠久的F1摩納哥GP和美國印第500大賽合稱為「賽車界三大賽事」，每年都吸引數十支來自世界各地的參賽車隊角逐冠軍，與數十萬名觀眾到場支持的年度盛會。