Sony Mobile日前在台正式發表Xperia 1 III，首度搭載結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器的全新三鏡頭與四組光學焦段相機，可謂是新機最受到關注之處。究竟這項全新技術對於實拍帶來哪些令人驚豔的效果，一起來看看實測照吧！

Sony Xperia 1 III包裝內容配件。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III前螢幕仍是21:9比例。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III前鏡頭設計位在螢幕之上。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III右側擁有多個實體按鍵，上至下依序是音量鍵、整合指紋辨識的電源鍵、智慧助理按鍵與相機快門鍵，能提供其他手機無法提供的實體按鍵操作感受。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III左側有不需要退卡針就可使用的SIM卡設計，底部採用USB-C連接埠。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III保留3.5mm耳機孔位在頂端。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III採用三選二卡槽設計。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III搭載高通Snapdragon 888 5G處理器，提供了12G RAM/256G ROM 以及12G RAM/512G ROM的版本。以實測的消光黑12G RAM/512G ROM款式來看，在安兔兔評測取得693548分、在Geekbench 5當中則測得單核心項目、多核心項目各是1128、3513分的結果，效能表現落在高段班的範圍內。

Sony Xperia 1 III的安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

Sony Xperia 1 III採用6.5吋 4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率，螢幕比例21:9。螢幕設計仍是維持提供完整矩形檢視區域，前置鏡頭位在螢幕頂端，因此讓Sony Xperia 1 III的機身仍舊維持狹長風格。獨特的比例在欣賞串流影音時能有寬廣的視野。而機身背面邊框雖沒有採用圓角設計，但是持握手機仍舊非常優秀。

Sony Xperia 1 III沿用指紋辨識結合電源鍵的設計，對於前一代電源鍵過低的小缺點也有所改善，新機上的解鎖體驗明顯比前一代更佳。手機搭配三選二卡槽，可使用2張nanoSIM卡，或是一張nanoSIM卡搭配microSD卡的作法。包裝盒內支援5G網路連線與Wi-Fi 6，內建4500mAh電池容量。隨附XZQ-UC1 30W PD快速充電器，充電30分鐘電量可達50%。Xperia 1 III也支援無線充電及電力分享功能，能同時做為其他裝置的充電來源(反向無線充電)。機身擁有IP65/68防水防塵等級，正面螢幕採用全新Gorilla Glass Victus，透過加大石墨烯散熱構造，同時兼顧效能與散熱運作。

螢幕上，基於Sony本身生態系的優勢，Sony Xperia 1 III具備源自於BRAVIA電視技術的X1 for mobile影像處理技術，可達成HDR畫質提升能力，觀看影音串流能體驗更好的對比、色彩及清晰度；源自CineAlta的「導演模式」透過專業校準的OLED螢幕具備精確白平衡，搭配好萊塢指標片廠普遍採用的Sony專業Master Monitor專業螢幕的色彩重現技術為基礎，使螢幕影像內容呈現導演創作時的電影原色。Xperia 1 III均採用10bit色深漸層顯示(8bit+ 2bit平滑)，使螢幕色彩更細膩自然，同時支援BT.2020 超廣色域，提供亮眼的色彩準確性，對專業使用者來說，更為實用。

說到螢幕，也必須要說到Sony Xperia 1 III支援120Hz螢幕更新率，顯示快速閃爍的遊戲畫面都更為流暢，240Hz觸控掃描頻率則能提高操作精準度。自Xperia 1中推出的「遊戲增強器」也在Xperia 1 III大幅升級，加入了全新深色背景強化功能，強化畫面暗處的圖像細節；全新遊戲音效等化器可調整聲音頻率的音量大小，讓你透過喜愛的設定風格，增強腳步聲或槍聲來掌握敵人動向，讓你更容易克敵制勝！並優化麥克風，減少背景雜音，有幫助團隊玩家溝通更加清晰。若是忘記錄影留下勝利時刻，使用全新「30秒回放錄製」可以最高120fps的高幀率錄影，自動錄下前30秒的遊戲歷程，留下得勝時刻！Sony Xperia 1 III也仍舊具備3.5mm耳機孔，可藉此外接耳機，更輕鬆享受低延遲的遊戲音效體驗。也能使用效能模式、勿擾模式等專屬設定，感受專屬的遊戲體驗；「H.S. 電源控制」功能則可在充電時繞過電池直接對手機供電，避免手機溫度上升、確保遊戲效能表現，同時延長電池壽命。

接著來談談音效，除了對於螢幕上的著力，Sony Mobile在手機上對於音效的努力，也是持續推進。機身支援劇院及前置立體聲雙喇叭，提升聲壓及消除震動，使音量效果相比前代提升40%，聽起來絕對震撼。

Xperia 1 III更攜手Sony Music Entertainment合作調校音效功能，具備獨特的硬體解碼技術，將新機打造成首部能透過前置立體聲雙喇叭直接播放「360實景音效」智慧型手機，將人聲、和聲、樂器，甚至是現場觀眾等音效形成360度環繞效果。全新推出「360空間模擬音效」則運用upmix雙聲道音效技術，將左右雙聲道成為球形聲場環繞音效。只要透過耳機，無論是播放儲存在手機內的音樂，或是以串流平台聆聽，都能將一般音樂模擬提升至環繞感受的音樂體驗。最新DSEE Ultimate數位音質還原技術則運用人工智慧即時自動提升音訊頻率和動態範圍，讓每一軌都能接近Hi-Res高解析音質，不論運用自有音檔或串流音樂皆提供高規格的音質享受。Xperia 1 III同時支援Hi-Res高解析音樂以及LDAC (高音質無線傳輸技術)可無線聆聽高解析音樂，也可透過3.5mm耳機孔連結各式耳機，享受 Hi-Res高解析音樂的無損音質。也就是說無論是單愛使用手機的雙側立體聲喇叭來觀看影片或是聽音樂，或是搭配耳機來聆聽高解析音樂，都不會讓你失望。

Sony Xperia 1 III背面主相機的設計，底部的潛望式望遠變焦鏡頭是一大亮點。（黃慧雯攝）

相機上，Xperia 1 III採用了前置800萬畫素相機；主相機則是1200萬畫素（F1.7/24mm/Dual PD）、1200萬畫素（F2.2/16mm/Dual PD）以及1200萬畫素（70mm(F2.3)、105mm(F2.8)潛望式望遠變焦/Dual PD）的搭配，三顆鏡頭的畫素相同，藉由全新的潛望式望遠變焦鏡頭設計，提供四焦段的支援，對應更廣泛的場景拍攝需求。

Xperia 1 III結合AI智慧演算法和3D iToF測距感測器，全焦段升級至「即時物件追蹤對焦」，適用於人眼及動物眼。即時物件追蹤對焦功能可透過顏色判斷不同的追蹤對象、透過花紋判斷被攝物是否移動，並可立即計算與物件的距離，判斷被攝物主體的附近物件，即時精準追蹤並對焦在移動物件上。拍照時僅需專注於構圖及按下快門，即可拍出清晰不失焦的照片，即便移動物件被遮住或短暫出框，回到螢幕範圍後仍能夠精準偵測、持續追蹤對焦。

Xperia 1 III採用全新的「AI超高解析度縮放技術」，有效提升數位變焦的畫質及解析度。相機介面上，則進一步整合Photo Pro專業拍照模式與Basic一般模式，攝影新手可使用Basic一般模式隨手拍照，運用24mm、70mm或105mm鏡頭，更可使用散景效果。專業攝影者則可選擇Photo Pro專業模式，享受與Alpha相機近似的使用介面，並能手動選擇對焦模式、調整攝影參數、體驗高速連拍，更能以RAW檔拍攝，滿足不同創作需求。

使用過Xperia 1 II的朋友很可能會因為Xperia 1 III似乎取消了夜景模式。根據Sony Mobile的說明，因為相機與演算法的升級，在Xperia 1 III當中可自動判定是否為夜晚場景，來強化拍攝效果；而不再像過去一樣需要透過自行開啟來使用夜景模式，嚴格來說相機明顯變得更聰明。根據實際對比高變焦的狀態，也可看見整體照片的解析度因為潛望式望遠變焦鏡頭，在畫面細節上保留得更好，十分令人驚艷。

Sony Xperia 1 III四焦段（0.7倍、1倍、2.9倍、4.4倍）日間實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro 0.7倍、1倍、2.9倍、4.4倍 焦段的日間實拍。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III四焦段（0.7倍、1倍、2.9倍、4.4倍）夜間實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro 0.7倍、1倍、2.9倍、4.4倍 焦段的夜間實拍。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1（左）與iPhone 12 Pro夜間4.4倍數位變焦夜間實拍對比。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III一倍與9.7倍變焦對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro 一倍與9.7倍變焦對比。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III（左）對比iPhone 12 Pro的日間實拍（1）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III（左）對比iPhone 12 Pro的日間HDR實拍。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III（左）對比iPhone 12 Pro的日間實拍（2）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III（左）對比iPhone 12 Pro的夜間實拍（1）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III（左）對比iPhone 12 Pro的夜間實拍（2）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 III（左）對比iPhone 12 Pro的夜間實拍（3）。（黃慧雯攝）

Xperia 1 III機身採用USB Type-C，也支援 NFC。256G版本提供消光黑、消光灰、消光紫款式；512G版本則是提供消光黑、消光紫款式。Xperia 1 III自7月19日至9月30日止都提供首購禮活動，有興趣的朋友可參考相關（網路）活動訊息。

總評

Xperia 1 III整體來說，在音效、遊戲、螢幕的表現上，都在過往的基礎上，提供了穩步的升級，無論是360實景音效、120Hz螢幕更新率以及升級的遊戲增強器等，都讓Xperia 1 III在以往擴大的擅長的領域；相機表現上，Xperia 1系列已獲得許多專業攝影工作者欣賞，本次則因為加入了全新的潛望式望遠變焦鏡頭，更受矚目，在高變焦的表現以及全焦段物件追蹤技術，以及更智慧的夜景拍攝效果，都十分令人驚艷，試過肯定會讓人回不去！