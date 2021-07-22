美國海軍為了將潛艦的速度，隱形性能和機動性發揮到極致，已要求業者，研製充氣式潛望塔，當有需要時，就能充氣升起使用，而在不用時則收起。

據《動力》（The Drive）網報導，「充氣式可展開潛望塔系統」（The Inflatable Deployable Sail System，IDSS）最終可能發展出新技術，讓下一代攻擊潛艦（Next-Generation Attack Submarine，SSN〔X〕）能在沒有潛望塔妨礙的情況下，在水下潛航。

美國海軍在小型企業創新研發（SBIR，Small Business Innovation Research，SBIR）與小企業技術轉移（Small Business Technology Transfer，STTR）計畫網站公開的文件中說，將為新創和小企業提供資金，為未來潛艦研發「充氣式可展開潛望塔系統」。

儘管對美國海軍來說，這種系統可能可能象徵著尖端技術，但值得注意的是，中國近年來公開了無潛望塔潛艦設計。2019年時，中方公開了一款新潛艦，約150英尺（近46公尺）長，但沒有明顯的潛望塔，並只有很小的整流罩。最初各方推測，這是無人潛艦設計，但如今卻有共識，認為這很可能是在測試會出現在未來潛艦上的先進新技術。而這些概念之一，顯然就是沒有潛望塔的潛艦。