桃園八德1民宅疑似瓦斯氣爆，1名孕婦趕緊送醫。（讀者提供）

桃園市八德區介壽路2段29日早上7時許發生疑似瓦斯氣爆案件，消防人員趕抵現場後，已無火煙，不過33歲薛姓孕婦頭部撕裂傷，趕緊送醫急救，事件發生原因還在調查中。

據了解，屋主聽到尚未使用的瓦斯，有漏氣聲音，前往關緊，後來回到房間，就聽到爆炸聲響。薛姓孕婦則是剛好站在家門口，疑似氣爆後，物品噴出擊中其頭部，消防人員趕抵時，她意識清醒，趕緊送醫急救。