八德瓦斯氣爆民宅大門炸飛 孕婦頭部撕裂傷 11:352021/07/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園八德1民宅疑似瓦斯氣爆，1名孕婦趕緊送醫。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園八德1民宅疑似瓦斯氣爆，1名孕婦趕緊送醫。（讀者提供） 桃園市八德區介壽路2段29日早上7時許發生疑似瓦斯氣爆案件，消防人員趕抵現場後，已無火煙，不過33歲薛姓孕婦頭部撕裂傷，趕緊送醫急救，事件發生原因還在調查中。 據了解，屋主聽到尚未使用的瓦斯，有漏氣聲音，前往關緊，後來回到房間，就聽到爆炸聲響。薛姓孕婦則是剛好站在家門口，疑似氣爆後，物品噴出擊中其頭部，消防人員趕抵時，她意識清醒，趕緊送醫急救。 楊昆弼射進東奧 彰化家人集氣 清新鄰家妹「Nini」低胸爆乳超搶鏡 網友驚見都直接戀愛：代言什麼都好 #孕婦 #瓦斯 #氣爆 #八德 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診婦肺纖維化、夫氣切 仍做一件事 醫：被台灣人善良感動 12:122021/07/29 生活 內衣老闆娘「艾咪」擁有F級身材 防疫期間出門遮臉不遮胸 09:162021/07/29 娛樂 餐廳解封一街兩制 生意兩樣情 04:102021/07/28 焦點要聞 新北聯醫爆免預約就能打疫苗 侯友宜回應了 11:182021/07/29 生活 遭舊愛爆抓姦內幕、跟狗下跪求復合 蕭大陸不忍了發11點聲明反擊 11:182021/07/29 娛樂 士林長照機構爆6確診 首例沒打疫苗 04:102021/07/29 地方新聞 航運老三遭凶狠虐殺 他竟喊3字頭天價 網爆內幕不單純 05:062021/07/29 財經 指考第二日爆2考生發燒 急加開防疫試場 11:252021/07/29 生活 東奧》莊智淵一句話引26萬人按讚 桌球館被灌爆5星評論 08:032021/07/28 體育 聯電爆量拉半根漲停 外資喊出超狂目標價 鄉民竟給3個字 12:182021/07/29 財經 苗栗為錢遷怒刺傷8歲甥 舅舅鎖門輕生 04:102021/07/29 社會新聞 社會熱門新聞 高雄前鎮獨居婦打莫德納後死亡 解剖結果出爐 - 社會 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 三寶是誰？遲到小學生闖紅燈遭撞 女騎士告他媽「沒跟身邊」 - 社會 糗大！高雄警員溜班半小時又脫口罩抽菸 下場慘了 - 社會 太離奇 機車突「翹孤輪」後懸掛空中 情侶慘摔畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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